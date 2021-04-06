Власти занялись гидрографией Северного морского пути

Власти занялись гидрографией Северного морского путиПрокладывать путь в высоких широтах будет судно нового класса
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минфину и Минэкономразвития обеспечить финансирование строительства головного гидрографического лоцмейстерского судна ледового класса Arc7 для «Росатома».
«Строительство <...> предусмотрено федеральным проектом «Северный морской путь», цель которого – раскрытие потенциала СМП и превращение его в транспортный коридор мирового значения, – говорится в сообщении правительства. – Принятое решение поможет частично удовлетворить спрос на гидрографическое сопровождение со стороны сырьевых компаний и других пользователей СМП».
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