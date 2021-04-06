Власти занялись гидрографией Северного морского пути

«Строительство <...> предусмотрено федеральным проектом «Северный морской путь», цель которого – раскрытие потенциала СМП и превращение его в транспортный коридор мирового значения, – говорится в сообщении правительства. – Принятое решение поможет частично удовлетворить спрос на гидрографическое сопровождение со стороны сырьевых компаний и других пользователей СМП».