В Matrix Capital объяснили, что сильнее всего сейчас влияет на курс рубля

Но сегодня это уже не так, считает генеральный партнер Matrix Capital Павел Теплухин. «Мы привыкли, что все перечисленные факторы играли привычную роль в определении обменного курса и он более или менее поддавался прогнозированию, – объясняет он. – В 2021 г. ситуация поменялась: все эти обстоятельства практически полностью балансируются самым важным фактором под названием sentiment, или необъяснимые факторы, эмоции». К ним в Matrix Capital относят в первую очередь геополитику, которая давит на участников рынка и заставляет их принимать решения, связанные с инвестициями в российские ценные бумаги, не обусловленные экономическими реалиями.