В Matrix Capital объяснили, что сильнее всего сейчас влияет на курс рубля

В Matrix Capital объяснили, что сильнее всего сейчас влияет на курс рубляЦены на нефть и решения Банка России перестали быть определяющими факторами
Рыночный курс рубля определяется множеством факторов, главным из которых в России традиционно считались цены на нефть. Кроме того, обменный курс во многом определялся действиями Банка России, в том числе процентными ставками. Наконец, среди значимых факторов также всегда выступали ситуация в американской экономике и темпы роста экономики отечественной.
Но сегодня это уже не так, считает генеральный партнер Matrix Capital Павел Теплухин. «Мы привыкли, что все перечисленные факторы играли привычную роль в определении обменного курса и он более или менее поддавался прогнозированию, – объясняет он. – В 2021 г. ситуация поменялась: все эти обстоятельства практически полностью балансируются самым важным фактором под названием sentiment, или необъяснимые факторы, эмоции». К ним в Matrix Capital относят в первую очередь геополитику, которая давит на участников рынка и заставляет их принимать решения, связанные с инвестициями в российские ценные бумаги, не обусловленные экономическими реалиями.