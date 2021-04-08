Инфляция замедляется, цены – нет

«В марте инфляция достигла более чем пятилетнего максимума в годовом выражении – 5,8%, – отмечает старший аналитик направления «Макроэкономический анализ и финансовые рынки» ЦСР Любовь Арапова. – Это было связано с рядом факторов – повышением мировых цен, сокращением запасов, ослаблением рубля, повышением стоимости транспортировки и др. Однако в месячном выражении темпы роста цен немного замедлились в марте, составив 0,66% к предыдущему месяцу (после 0,78% в феврале). В апреле можно ожидать замедления роста цен за счет высокой базы прошлого года, когда введение карантинных ограничений привело к ажиотажному спросу и резкому росту цен – в месячном выражении цены выросли в марте 2020 г. на 0,55%, в апреле – уже на 0,83%».