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Инфляция замедляется, цены – нет

Пик инфляции остался позади, утверждают эксперты. Но товары по-прежнему дорожают
Екатерина Шохина
Картошка и капуста опять оказались среди лидеров роста цен /Максим Стулов / Ведомости

Как и прогнозировали в Минэкономразвития и Центробанке, после пиковых мартовских значений инфляция в апреле начала замедляться. С 30 марта по 5 апреля инфляция составила уже традиционные 0,2% по отношению к прошлой неделе, однако в годовом сопоставлении прогресс налицо: год назад в это время цены на продовольственные товары росли на 1–2% в неделю, напоминают в Росстате.

«В марте инфляция достигла более чем пятилетнего максимума в годовом выражении – 5,8%, – отмечает старший аналитик направления «Макроэкономический анализ и финансовые рынки» ЦСР Любовь Арапова. – Это было связано с рядом факторов – повышением мировых цен, сокращением запасов, ослаблением рубля, повышением стоимости транспортировки и др. Однако в месячном выражении темпы роста цен немного замедлились в марте, составив 0,66% к предыдущему месяцу (после 0,78% в феврале). В апреле можно ожидать замедления роста цен за счет высокой базы прошлого года, когда введение карантинных ограничений привело к ажиотажному спросу и резкому росту цен – в месячном выражении цены выросли в марте 2020 г. на 0,55%, в апреле – уже на 0,83%».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных