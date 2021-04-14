Минэнерго подписало инвестсоглашения с НПЗ на 800 млрд рублей

Суммарный объем инвестиций заводов в установки вторичной переработки нефтяного сырья с 2019 по 2026 г. включительно составит порядка 800 млрд руб. Речь идет о 30 установках, ввод которых позволит, например, нарастить более чем на 3,6 млн т в год производство бензина экологического класса К5 (содержание серы менее 10 мг/кг, близок к «Евро-5»), а выпуск дизельного топлива класса К5 – более чем на 25 млн т в год, поясняет ведомство.