«Новатэк» и «Лукойл» хотят заключить инвестсоглашения с Минэнерго на сумму порядка 150 млрд рублей

Комплекс в порту Усть-Луга на Балтийском море перерабатывает стабильный газовый конденсат в легкую и тяжелую нафту, керосин, дизельную фракцию и мазут. Конденсат и готовая продукция экспортируются с комплекса морским транспортом. Согласно данным «Новатэка», в 2019 г. комплекс переработал 6,9 млн т стабильного газового конденсата и произвел 6,74 млн т продукции, в том числе 4,3 млн т легкой и тяжелой нафты, 1,09 млн т керосина, 1,34 млн т дизельной фракции и мазута.