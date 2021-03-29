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«Новатэк» и «Лукойл» хотят заключить инвестсоглашения с Минэнерго на сумму порядка 150 млрд рублей

Компании намерены получить господдержку за модернизацию заводов, поставляющих продукцию на экспорт
Анна Подлинова
Комплекс в порту Усть-Луга /«Новатэк»

«Новатэк» планирует заключить инвестиционное соглашение с Минэнерго, которое позволит компании получить господдержку при модернизации перерабатывающих мощностей, рассказали «Ведомостям» два источника. По их словам, речь идет о комплексе «Новатэка» в Усть-Луге, сумма соглашения составит чуть более 50 млрд руб.

Комплекс в порту Усть-Луга на Балтийском море перерабатывает стабильный газовый конденсат в легкую и тяжелую нафту, керосин, дизельную фракцию и мазут. Конденсат и готовая продукция экспортируются с комплекса морским транспортом. Согласно данным «Новатэка», в 2019 г. комплекс переработал 6,9 млн т стабильного газового конденсата и произвел 6,74 млн т продукции, в том числе 4,3 млн т легкой и тяжелой нафты, 1,09 млн т керосина, 1,34 млн т дизельной фракции и мазута.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных