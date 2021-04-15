Россияне смогут поменять путевки в Турцию и Танзанию на туры по стране

Россияне смогут поменять путевки в Турцию и Танзанию на туры по странеМест для всех на отечественных курортах может не хватить
Россияне смогут обменять путевки в Турцию и Танзанию на туры как по стране, так и по другим открытым для путешествий направлениям, следует из сообщения Ростуризма. Речь идет о турах, которые были намечены с 15 апреля по 1 июня этого года – именно на этот период Россия для предотвращения распространения коронавирусной инфекции ввела временные ограничения авиасообщения с этими государствами. В сообщении также сказано, что туристы в качестве варианта смогут перенести запланированные на эти даты путешествия на более поздний срок.
До 1 июня в Турцию должно было полететь 500 000 человек, подсчитала Ассоциация туроператоров России. Общую стоимость забронированных путевок она оценивает за этот период в 32 млрд руб. Эксперты, опрошенные «Ведомостями», утверждают, что теперь туристы обратят внимание на российские курорты, так как они являются наиболее доступной альтернативой Турции. Спрос на них, а также на другие направления может стимулировать и программа кэшбэка, предложенная Ростуризмом: она предполагает возвращение 20% от стоимости поездки.