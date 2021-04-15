Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Недвижимость
Газета
Бизнес Эксклюзивно по подписке

Россияне смогут поменять путевки в Турцию и Танзанию на туры по стране

Мест для всех на отечественных курортах может не хватить
Дарья Молоткова
Спрос на внутренние направления может стимулировать и программа кэшбека 20% от стоимости поездки /Максим Стулов / Ведомости

Россияне смогут обменять путевки в Турцию и Танзанию на туры как по стране, так и по другим открытым для путешествий направлениям, следует из сообщения Ростуризма. Речь идет о турах, которые были намечены с 15 апреля по 1 июня этого года – именно на этот период Россия для предотвращения распространения коронавирусной инфекции ввела временные ограничения авиасообщения с этими государствами. В сообщении также сказано, что туристы в качестве варианта смогут перенести запланированные на эти даты путешествия на более поздний срок.

До 1 июня в Турцию должно было полететь 500 000 человек, подсчитала Ассоциация туроператоров России. Общую стоимость забронированных путевок она оценивает за этот период в 32 млрд руб. Эксперты, опрошенные «Ведомостями», утверждают, что теперь туристы обратят внимание на российские курорты, так как они являются наиболее доступной альтернативой Турции. Спрос на них, а также на другие направления может стимулировать и программа кэшбэка, предложенная Ростуризмом: она предполагает возвращение 20% от стоимости поездки.

Вы видите 22% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных