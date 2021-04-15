Россияне смогут поменять путевки в Турцию и Танзанию на туры по стране

Россияне смогут обменять путевки в Турцию и Танзанию на туры как по стране, так и по другим открытым для путешествий направлениям, следует из сообщения Ростуризма. Речь идет о турах, которые были намечены с 15 апреля по 1 июня этого года – именно на этот период Россия для предотвращения распространения коронавирусной инфекции ввела временные ограничения авиасообщения с этими государствами. В сообщении также сказано, что туристы в качестве варианта смогут перенести запланированные на эти даты путешествия на более поздний срок.