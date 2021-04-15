Mars будет управлять ветеринарными клиниками в России

Шведская ветеринарная компания AniCura Group (входит в международную корпорацию Mars) начинает работать в России. Об этом «Ведомостям» рассказал Сергей Кесоян, директор AniCura в России. Последняя, по его словам, «стала партнером сети ветеринарных клиник «Белый клык», которая полностью перешла под контроль группы в марте 2021 г. Это подтверждается и данными «СПАРК-Интерфакса». Структуры AniCura месяц назад стали владельцами фирм «Белый клык – М» и «Альфа-БК», которые и управляют сетью.