Mars будет управлять ветеринарными клиниками в России

Mars будет управлять ветеринарными клиниками в РоссииСтруктура корпорации получила контроль над сетью «Белый клык»
Шведская ветеринарная компания AniCura Group (входит в международную корпорацию Mars) начинает работать в России. Об этом «Ведомостям» рассказал Сергей Кесоян, директор AniCura в России. Последняя, по его словам, «стала партнером сети ветеринарных клиник «Белый клык», которая полностью перешла под контроль группы в марте 2021 г. Это подтверждается и данными «СПАРК-Интерфакса». Структуры AniCura месяц назад стали владельцами фирм «Белый клык – М» и «Альфа-БК», которые и управляют сетью.
«Белый клык» – одна из старейших сетей ветеринарных клиник в России, ее в 1997 г. основал ветеринарный врач Сергей Мендоса. Сейчас в нее входят три действующих медицинских учреждения в Москве.
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