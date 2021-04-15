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Mars будет управлять ветеринарными клиниками в России

Структура корпорации получила контроль над сетью «Белый клык»
Екатерина Бурлакова
Услуги для животных, в том числе ветеринарные, в России становятся все более востребованными /Гавриил Григоров / ТАСС

Шведская ветеринарная компания AniCura Group (входит в международную корпорацию Mars) начинает работать в России. Об этом «Ведомостям» рассказал Сергей Кесоян, директор AniCura в России. Последняя, по его словам, «стала партнером сети ветеринарных клиник «Белый клык», которая полностью перешла под контроль группы в марте 2021 г. Это подтверждается и данными «СПАРК-Интерфакса». Структуры AniCura месяц назад стали владельцами фирм «Белый клык – М» и «Альфа-БК», которые и управляют сетью.

«Белый клык» – одна из старейших сетей ветеринарных клиник в России, ее в 1997 г. основал ветеринарный врач Сергей Мендоса. Сейчас в нее входят три действующих медицинских учреждения в Москве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных