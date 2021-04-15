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Правительство предлагает снизить лизинговую ставку на закупку судов

Судостроители считают эту меру поддержки отрасли недостаточной и предлагают свои
Екатерина Згировская
Текущий уровень лизинговых ставок в отрасли составляет в среднем 9% годовых /Екатерина Кузьмина / Ведомости

В России всегда акцент был смещен в сторону военного судостроения, а гражданское судостроение отставало, отметил вице-премьер Юрий Борисов на пленарном заседании Красноярского экономического форума (форум продлится до 16 апреля). Простимулировать развитие гражданского судостроения он предложил путем снижения ставки лизинга до 2%.

«Сегодня есть реальный спрос на различные типы судов – это рыболовецкие суда, специальные суда, транспортные разных классов – морские, река-море, поэтому нужно найти механизмы, которые стимулировали бы массовое производство. Если эта ставка для лизингополучателей будет в районе 2%, то начинается достаточно динамичный спрос и можно, в принципе, до 2030 г., как расчеты показывают, получить дополнительно заказы в 450 судов разного класса – это серьезный толчок для судостроения», – заявил Борисов, подчеркнув, что состояние российского транспортного парка «оставляет желать лучшего». Средства на это он считает возможным брать из фонда национального благосостояния (ФНБ). По его словам, превышение ликвидной части ФНБ порогового значения в 7% ВВП – «это сигнал, что можно уже тратить эти превышения» на инфраструктурные проекты, включая транспорт.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных