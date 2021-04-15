Правительство предлагает снизить лизинговую ставку на закупку судов

«Сегодня есть реальный спрос на различные типы судов – это рыболовецкие суда, специальные суда, транспортные разных классов – морские, река-море, поэтому нужно найти механизмы, которые стимулировали бы массовое производство. Если эта ставка для лизингополучателей будет в районе 2%, то начинается достаточно динамичный спрос и можно, в принципе, до 2030 г., как расчеты показывают, получить дополнительно заказы в 450 судов разного класса – это серьезный толчок для судостроения», – заявил Борисов, подчеркнув, что состояние российского транспортного парка «оставляет желать лучшего». Средства на это он считает возможным брать из фонда национального благосостояния (ФНБ). По его словам, превышение ликвидной части ФНБ порогового значения в 7% ВВП – «это сигнал, что можно уже тратить эти превышения» на инфраструктурные проекты, включая транспорт.