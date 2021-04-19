Gilead оспорит выдачу принудительной лицензии «Фармасинтезу» на препарат против COVID-19

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, дающее «Фармасинтезу» право выпускать в течение одного года аналог ремдесивира под брендом «Ремдеформ» без разрешения Gilead Sciences, 31 декабря 2020 г. Американская же компания производит препарат под брендом «Веклури». В документе правительство ссылается на статью Гражданского кодекса, которая позволяет использовать такой механизм в интересах национальной безопасности, при этом патентообладателю полагается денежная компенсация. Ее размер в Gilead и «Фармасинтезе» не раскрывали. Это стал первый случай выдачи принудительной лицензии на производство лекарства в России.