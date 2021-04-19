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Gilead оспорит выдачу принудительной лицензии «Фармасинтезу» на препарат против COVID-19

Юристы считают, что шансов выиграть дело у нее нет
Мария Котова Антон Филатов Дарья Молоткова
Перед тем как получить разрешение у правительства, «Фармасинтез» пытался договориться с Gilead Sciences, но та отказалась предоставить ему добровольную лицензию /Reuters

Американская Gilead Sciences спустя три месяца, после того как правительство России выдало компании «Фармасинтез» лицензию на производство лекарства против COVID-19 ремдесивир без ее согласия, подала исковое заявление в Верховный суд об оспаривании этого решения. Документ был принят к производству 6 апреля, рассмотрение назначено на 27 мая, следует из материалов суда.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, дающее «Фармасинтезу» право выпускать в течение одного года аналог ремдесивира под брендом «Ремдеформ» без разрешения Gilead Sciences, 31 декабря 2020 г. Американская же компания производит препарат под брендом «Веклури». В документе правительство ссылается на статью Гражданского кодекса, которая позволяет использовать такой механизм в интересах национальной безопасности, при этом патентообладателю полагается денежная компенсация. Ее размер в Gilead и «Фармасинтезе» не раскрывали. Это стал первый случай выдачи принудительной лицензии на производство лекарства в России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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