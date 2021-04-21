Поддержка онкобольных государством привела к росту их собственных затрат на лекарства

Госзаказчики приобретают препараты по профильному 44-ФЗ о контрактной системе в сфере закупок товаров для государственных нужд, в рамках которой они обязаны заключать договоры с теми компаниями, которые предлагают наиболее низкую цену, напоминает директор по развитию Ассоциации онкологов России Баходур Камолов. В итоге власти закупают преимущественно российские дженерики, так как они дешевле на 10–15%. При этом по качеству такие лекарства зачастую уступают оригинальным иностранным препаратам или дженерикам зарубежного производства, говорит Камолов. Российские компании используют индийские и китайские субстанции, производители которых, в свою очередь, нацелены на массовый выпуск, а не на качество. «В моей практике был далеко не один случай, когда после лечения оригинальным препаратом пациент стал получать российский дженерик и у него случался рецидив», – рассказывает он. Врачи-онкологи неоднократно поднимали тему качества российских дженериков, напоминает Камолов. В частности, в конце 2019 г. специалисты НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина жаловались в Минздрав на качество таких препаратов для противоопухолевой и сопроводительной терапии детей. Врачей не устраивала их низкая активность и серьезные побочные эффекты. Однако дальнейшего развития эта тема не получила, отмечает Камолов. «Лечение онкологии уже давно превратилось в бизнес», – негодует он.