«Роснефть» открыла финансовые супермаркеты

«Формат для России новый и даже уникальный, но он уже доказал свою состоятельность. Наиболее популярными услугами являются кредитные карты, полисы ОСАГО, а также дебетовые карты с программой лояльности», — говорит представитель компании. Стоимость всех продуктов сопоставима со стоимостью аналогичных услуг в офисах банков, говорит он, а благодаря тому что финансовые супермаркеты располагаются на территории АЗС, все продукты имеют постоянные или акционные привилегии.