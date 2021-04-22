«Роснефть» открыла финансовые супермаркеты

«Роснефть» открыла финансовые супермаркетыКомпания хочет таким образом увеличить число лояльных клиентов
«Роснефть» начала развивать на базе своих АЗС «финансовые супермаркеты»: автомобилисты могут оформить страховые полисы ОСАГО и КАСКО, открыть дебетовые карты ряда ведущих банков, взять потребительский кредит или подать заявку на ипотеку, рассказали «Ведомостям» в нефтяной компании. Партнером программы выступает банк СКС (входит в группу МКБ).
«Формат для России новый и даже уникальный, но он уже доказал свою состоятельность. Наиболее популярными услугами являются кредитные карты, полисы ОСАГО, а также дебетовые карты с программой лояльности», — говорит представитель компании. Стоимость всех продуктов сопоставима со стоимостью аналогичных услуг в офисах банков, говорит он, а благодаря тому что финансовые супермаркеты располагаются на территории АЗС, все продукты имеют постоянные или акционные привилегии.
Сегодня финансовые услуги предоставляются на 35 автозаправках «Роснефти», расположенных в Москве и Московской области, и на пяти — в Санкт-Петербурге. До конца года количество таких АЗС в московском регионе вырастет до 54, в Петербурге до 9. Позднее эту практику распространят также на автозаправки компании в Сочи, Краснодаре, Воронеже, Орле, Липецке, Курске, Калуге, Белгороде, Твери и Ростове-на-Дону.
По словам представителя компании, при выборе пилотных регионов учитывали плотность автодорожной сети, ее загруженность, а также наличие команды менеджеров с опытом розничных продаж. География проекта в перспективе будет расширяться и дальше, за пределы названных субъектов РФ. В целом сегодня у компании в России более 3000 АЗС, которые работают под брендами «Роснефть», BP и «Башнефть». Сеть автозаправок присутствует в 66 регионах страны.
Проект «финансовых супермаркетов» запустили в пилотном режиме на заправках в Москве и области, а затем масштабировали в Санкт-Петербурге, пояснили «Ведомостям» в МКБ. Услуга позволяет автолюбителям получить консультацию по основным банковским и страховым продуктам во время заправки автомобиля, а также экономить на топливе, уточнили в банке.
Одной из самых популярных услуг «финансового супермаркета» стала дебетовая карта МКБ с бонусами. Помимо бонусов на заправку и возможности получить финансовую консультацию она также предполагает особые условия обслуживания, рассказали в банке.
Кроме того, автомобилисты теперь могут снять наличные в кассах АЗС. При оплате топлива или других товаров картами любого банка клиенты могут снять до 5000 руб., добавили в «Роснефти». Сервис запущен совместно с Всероссийским банком развития регионов. Правда, эта услуга пока доступна только в Смоленске и Смоленской области.
Вице-президент по развитию розничного бизнеса «Роснефти» Аврил Конрой отметила, что доступность и удобство сервисов, а также высокий уровень обслуживания на АЗС — один из ключевых приоритетов розничного бизнеса компании.
«Мы делаем все возможное, чтобы на наших АЗС клиенту было максимально комфортно. "Роснефть" планомерно работает над тем, чтобы на автозаправках были доступны разнообразные и удобные услуги», — говорит Конрой.
По её словам, компания уже внедрила цифровые сервисы, такие как бесконтактная заправка, оплата топлива через мобильное приложение и доставка еды.
«Мы стремимся, чтобы наши услуги экономили время, повышали комфорт и качество жизни клиентов. Открытие "финансовых супермаркетов" — очередной вклад в создание современных универсальных автозаправочных комплексов, предоставляющих клиентам полный спектр потребительских услуг», — отметила вице-президент «Роснефти».
По мнению вице-президента Независимого топливного союза (НТС, объединяет не входящие в нефтяные компании АЗС) Дмитрия Гусева, именно в секторе предоставления дополнительных услуг сегодня разворачивается основная борьба между розничными сетями крупных нефтяных компаний. Также именно продажи дополнительных услуг, по его словам, зачастую позволяют компенсировать низкую (а иногда и отрицательную) маржинальность топливного бизнеса. Так, по данным НТС на апрель 2021 г. , средняя маржинальная прибыль розницы с 1 литра бензина марки АИ-92 составляет 1,2 руб., с литра АИ-95 — 2,6 руб.
«Компания, скорее всего, будет иметь небольшой процент от продаж финансовых услуг. Но основной расчет здесь на расширение клиентской базы», — считает Гусев. Он напомнил, что торговые сети уже давно предлагают клиентам различные платежные сервисы — например, оплату мобильной связи на кассе. Такое сотрудничество в конечном итоге выгодно и ритейлу, и платежным системам, которые получают дополнительный доход за счет взимания небольшой комиссии, добавляет он.
Крупнейшими в России сетями АЗС также оперируют «Лукойл» (около 2500 заправок), «Газпром нефть» (около 1400) и «Татнефть» (более 600).
В «Лукойле» на запрос «Ведомостей» не ответили.
В «Газпром нефти» «Ведомостям» пояснили, что сеть АЗС компании развивает собственное мобильное приложение как единую платформу маркетплейса, через которую можно онлайн оплатить заправку автомобиля, получить дополнительные услуги на АЗС и компаний-партнеров. С 2017 г. клиентам компании доступны дополнительные услуги: технический сервис, автострахование, оплата штрафов. Кроме того, с 2019 г. клиенты сети АЗС «Газпромнефть» могут через мобильное приложение оформить виртуальную дебетовую или кредитную карту без посещения офиса банка, подать заявку на потребительский или автокредит, уточнили в компании.
В «Татнефти» «Ведомостям» рассказали, что клиентам сети АЗС компании также доступны непрофильные услуги: получение посылок в постаматах, сдача отработанных материалов (ПЭТ-бутылок, растительных и автомобильных масел, автомобильных шин), телемедицина, получение консультации по видеосвязи и заказ шин до АЗС. Также совместно с банком «Зенит» реализован сервис на АЗС «покупка с выдачей наличных». Держатели карт Mastercard при оплате покупок могут снять на кассе АЗС до 5000 рублей. Для участников программы лояльности доступна покупка полиса ОСАГО, а также получение кредита у банка-партнера, отметили в компании.