Судостроители хотят получать больше прибыли от гособоронзаказа

Обращение подготовила рабочая группа, состоящая из членов Ассоциации судостроителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области (АС), Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга и представителей оборонных НИИ. В АС входят более 40 предприятий, включая «Адмиралтейские верфи», «Балтийский завод», «Северную верфь», ЦКБ «Рубин» и другие предприятия Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) в регионе, а также судостроительный завод «Пелла», Крыловский государственный научный центр и др. Ранее Ассоциация обращалась с аналогичным письмом в Совет безопасности России, но ответа пока не получила.