Судостроители хотят получать больше прибыли от гособоронзаказа

Судостроители хотят получать больше прибыли от гособоронзаказаТекущая схема ее расчета поощряет неэффективные заводы, утверждают они
Российские судостроители направили обращение к президенту Владимиру Путину с просьбой законодательно изменить схему расчета прибыли предприятий — головных исполнителей гособоронзаказа (ГОЗ). Они хотят, чтобы прибыль составляла не 5% от полной себестоимости продукции, как сейчас, а до 20%, и уходила не на обслуживание кредитов, а на развитие гражданской продукции и импортозамещение.
Обращение подготовила рабочая группа, состоящая из членов Ассоциации судостроителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области (АС), Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга и представителей оборонных НИИ. В АС входят более 40 предприятий, включая «Адмиралтейские верфи», «Балтийский завод», «Северную верфь», ЦКБ «Рубин» и другие предприятия Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) в регионе, а также судостроительный завод «Пелла», Крыловский государственный научный центр и др. Ранее Ассоциация обращалась с аналогичным письмом в Совет безопасности России, но ответа пока не получила.