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Судостроители хотят получать больше прибыли от гособоронзаказа

Текущая схема ее расчета поощряет неэффективные заводы, утверждают они
Екатерина Згировская
Петр Ковалев / ТАСС

Российские судостроители направили обращение к президенту Владимиру Путину с просьбой законодательно изменить схему расчета прибыли предприятий — головных исполнителей гособоронзаказа (ГОЗ). Они хотят, чтобы прибыль составляла не 5% от полной себестоимости продукции, как сейчас, а до 20%, и уходила не на обслуживание кредитов, а на развитие гражданской продукции и импортозамещение.

Обращение подготовила рабочая группа, состоящая из членов Ассоциации судостроителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области (АС), Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга и представителей оборонных НИИ. В АС входят более 40 предприятий, включая «Адмиралтейские верфи», «Балтийский завод», «Северную верфь», ЦКБ «Рубин» и другие предприятия Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) в регионе, а также судостроительный завод «Пелла», Крыловский государственный научный центр и др. Ранее Ассоциация обращалась с аналогичным письмом в Совет безопасности России, но ответа пока не получила.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных