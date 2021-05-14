Минпромторг попросил бизнес отчитаться о ценах на мясо

Минпромторг попросил бизнес отчитаться о ценах на мясоОни растут с началом сезона шашлыков, объясняют участники рынка
Минпромторг попросил ритейлеров и производителей проинформировать о динамике цен на мясо, а также объяснить причины их роста, сообщили «Ведомостям» три участника совещаний в правительстве и Минпромторге. Такой запрос — не только от Минпромторга, но и от Федеральной антимонопольной службы (ФАС) — получила «Лента», говорит представитель компании. Обращение пришло и в Национальную мясную ассоциацию (в нее входят крупнейшие производители: «Мираторг», «Черкизово» и др.), говорит ее руководитель Сергей Юшин.
Кроме того, на недавних совещаниях ведомство призывало ритейлеров не принимать от производителей существенное повышение цен на мясо, говорят два их участника. Чиновники обеспокоены ростом оптовых цен, который начался в преддверии майских каникул (они длились с 1 по 10 мая), рассказывают они. Поставщики действительно уведомляют о повышении цен, говорит представитель «Ленты». «Магнит», «Дикси», X5 Retail Group на запросы не ответили, как и представители крупных производителей мяса — «Мираторга», «Черкизово», ГАП «Ресурс», «Приосколья» и др. АКОРТ регулярно направляет данные по различным товарным категориям социально-значимых товаров по запросам органов государственной власти, включая Минпромторг, заявил его представитель.
В последнее время отмечался рост оптовых цен на свинину, говорит гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев, не называя конкретных цифр. Это нормальная ситуация для текущего периода: спрос растет из-за окончания Великого поста, длинных каникул, начала сезона шашлыков. Речь идет об оптовой стоимости, подчеркивает Ковалев. Он добавляет, что розничные цены повышаются лишь при устойчивом подорожании в опте. По данным Росстата, розничная стоимость свинины и говядины (кроме бескостного мяса) выросла в цене на 4% до 280 руб./кг и 376 руб./кг с января по апрель, охлажденные и мороженые куры — на 12,5% до 165,5 руб./кг.
Цены чиновники планируют анализировать на основе данных чеков ритейлеров, знает Ковалев. По его мнению, они не дадут объективной картины: есть разные части мясной туши, их цена отличается. На праздники могут быть востребован другой ассортимент нежели в обычное время, обращает внимание эксперт.
Представители Минпромторга, ФАС и Минсельхоза не ответили на запросы.
Помимо сезонного фактора на цены влияет также и рост себестоимости: подорожало зерно, упаковка, витамины, минеральные добавки, аминокислоты и т.д., говорит Юшин. Кроме того, производство мяса птицы отстает от показателя прошлого года, а темпы прироста выпуска свинины меньше, чем ожидалось. Он напоминает, что с 2015 по 2020 г. два эти вида мяса практически не выросли в цене, а говядина дорожала темпами, не превышающими инфляцию. Поэтому на сегодняшний день мясо остается доступным продуктом и пользуется хорошим спросом. Цены на многие другие продукты выросли значительно драматичнее, напоминает эксперт.
Уже осенью, после окончания сезона шашлыков, цены на свинину снова снизятся, и по итогам 2021 г. средняя стоимость будет выше цены 2020 г. на 4-5%, что будет находиться в пределах продовольственной инфляции или ниже, говорит Ковалев. Кроме того, ко II половине года прогнозируется существенное увеличение предложения свинины из-за роста отечественного производства, говорит он.
Юшин согласен, что стабилизировать цены на мясо может рост производства. По итогам 2021 г. выход по птице на показатели производства прошлого года (свыше 5 млн т в убойном весе, согласно предварительным данным Росстата) «будет чудом», говорит эксперт. По свинине он ожидает рост на 3,5-4% к показателю прошлого года (4,3 млн т), по говядине — на 1% (свыше 1,6 млн т в 2020 г.).
Правительство заинтересовалось ростом цен на разные продукты питания после критики президента Владимира Путина в конце прошлого года. Он указал на подорожание хлеба, сахара, подсолнечного масла, макарон и т.д. Для их стабилизации были введены пошлины и квота на экспорт зерна, заключены соглашения о предельных ценах на сахар и масло и т.д. Премьер Михаил Мишустин, выступая с отчетом о работе правительства перед депутатами Госдумы, назвал жадность некоторых производителей и торговых сетей одной из причин роста цен на социально значимые продукты питания.