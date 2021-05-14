Минпромторг попросил бизнес отчитаться о ценах на мясо

Помимо сезонного фактора на цены влияет также и рост себестоимости: подорожало зерно, упаковка, витамины, минеральные добавки, аминокислоты и т.д., говорит Юшин. Кроме того, производство мяса птицы отстает от показателя прошлого года, а темпы прироста выпуска свинины меньше, чем ожидалось. Он напоминает, что с 2015 по 2020 г. два эти вида мяса практически не выросли в цене, а говядина дорожала темпами, не превышающими инфляцию. Поэтому на сегодняшний день мясо остается доступным продуктом и пользуется хорошим спросом. Цены на многие другие продукты выросли значительно драматичнее, напоминает эксперт.