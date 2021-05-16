Российский рынок одежды оправляется от пандемии

В прошлом году игроки рынка одежды из-за падения спроса на фоне пандемии коронавируса были вынуждены снизить производство товаров на 25–30%. Примерно на столько же, по данным Fashion Consulting Group (FCG), упали и продажи (до 1,07 трлн руб.). Основной удар пришелся на продукцию в среднеценовом сегменте, там падение составило до 50%. Чуть меньше пострадал низкоценовой сегмент, который занимает почти 2/3 российского рынка, тут продажи сократились на 10–30% в зависимости от компаний. А вот люксовый сегмент оказался менее восприимчивым к кризису: он потерял лишь 10–15% по сравнению с 2019 г.