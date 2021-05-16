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Российский рынок одежды оправляется от пандемии

Отечественные компании планируют увеличить производство на 30%
Вера Кузьмина
Росту спроса на отечественную одежду способствовало и существенное подорожание иностранных брендов /Максим Стулов / Ведомости

Российские производители одежды, по данным генерального директора консалтинговой компании Y Consulting Дарьи Ядерной, намерены в этом году существенно увеличить производство товаров. Она объясняет это увеличением спроса на отечественную продукцию. Конкретные цифры Ядерная не называет. Намерение увеличить рост производства одежды примерно на 30% «Ведомостям» подтвердили крупнейшие российские компании Melon Fashion Group (бренды Zarina, Befree, Love republic и Sela), «Спортмастер», «Снежная королева» и проч.

В прошлом году игроки рынка одежды из-за падения спроса на фоне пандемии коронавируса были вынуждены снизить производство товаров на 25–30%. Примерно на столько же, по данным Fashion Consulting Group (FCG), упали и продажи (до 1,07 трлн руб.). Основной удар пришелся на продукцию в среднеценовом сегменте, там падение составило до 50%. Чуть меньше пострадал низкоценовой сегмент, который занимает почти 2/3 российского рынка, тут продажи сократились на 10–30% в зависимости от компаний. А вот люксовый сегмент оказался менее восприимчивым к кризису: он потерял лишь 10–15% по сравнению с 2019 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных