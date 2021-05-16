Российский рынок одежды оправляется от пандемии

Российский рынок одежды оправляется от пандемииОтечественные компании планируют увеличить производство на 30%
Российские производители одежды, по данным генерального директора консалтинговой компании Y Consulting Дарьи Ядерной, намерены в этом году существенно увеличить производство товаров. Она объясняет это увеличением спроса на отечественную продукцию. Конкретные цифры Ядерная не называет. Намерение увеличить рост производства одежды примерно на 30% «Ведомостям» подтвердили крупнейшие российские компании Melon Fashion Group (бренды Zarina, Befree, Love republic и Sela), «Спортмастер», «Снежная королева» и проч.
В прошлом году игроки рынка одежды из-за падения спроса на фоне пандемии коронавируса были вынуждены снизить производство товаров на 25–30%. Примерно на столько же, по данным Fashion Consulting Group (FCG), упали и продажи (до 1,07 трлн руб.). Основной удар пришелся на продукцию в среднеценовом сегменте, там падение составило до 50%. Чуть меньше пострадал низкоценовой сегмент, который занимает почти 2/3 российского рынка, тут продажи сократились на 10–30% в зависимости от компаний. А вот люксовый сегмент оказался менее восприимчивым к кризису: он потерял лишь 10–15% по сравнению с 2019 г.