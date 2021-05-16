Минпромторг разработал новую систему оценки медицинской техники

Начисление баллов будет зависеть от количества и сложности применяемых в медприборах российских компонентов и программных продуктов. Например, рентгеновские аппараты, чтобы быть признанными российскими, в 2021 г. должны будут набрать не менее 70 баллов, в 2022 г. – не менее 85, в 2023 г. – не менее 100, следует из материалов Минпромторга. В частности, 20 баллов производитель таких устройств может получить, если будет использовать созданные в России автоматизированные рабочие места для врачей и лаборантов, 25 – за российский цифровой детектор рентгеновского изображения и т. д. Добрать недостающие баллы можно, например, за использование российского крепежа (0,5 балла) или электрощитков для рентгенкабинета (3 балла).