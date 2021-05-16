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Минпромторг разработал новую систему оценки медицинской техники

Ведомство предлагает ввести балльную систему подтверждения российского происхождения сложных приборов
Валерий Кодачигов Татьяна Исакова
Именно в производстве медоборудования импортозамещение представляется экспертам наиболее сомнительным /Андрей Гордеев / Ведомости

Подтверждать отечественное происхождение компьютерных томографов, рентгеновских аппаратов разных типов, пульсоксиметров, оборудования для УЗИ и ИВЛ и другой сложной медицинской техники производители будут, получая баллы за использование российских комплектующих и софта. Об этом говорится в опубликованном Минпромторгом проекте постановления правительства.

Начисление баллов будет зависеть от количества и сложности применяемых в медприборах российских компонентов и программных продуктов. Например, рентгеновские аппараты, чтобы быть признанными российскими, в 2021 г. должны будут набрать не менее 70 баллов, в 2022 г. – не менее 85, в 2023 г. – не менее 100, следует из материалов Минпромторга. В частности, 20 баллов производитель таких устройств может получить, если будет использовать созданные в России автоматизированные рабочие места для врачей и лаборантов, 25 – за российский цифровой детектор рентгеновского изображения и т. д. Добрать недостающие баллы можно, например, за использование российского крепежа (0,5 балла) или электрощитков для рентгенкабинета (3 балла).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных