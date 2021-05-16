Минпромторг разработал новую систему оценки медицинской техники

Минпромторг разработал новую систему оценки медицинской техникиВедомство предлагает ввести балльную систему подтверждения российского происхождения сложных приборов
Подтверждать отечественное происхождение компьютерных томографов, рентгеновских аппаратов разных типов, пульсоксиметров, оборудования для УЗИ и ИВЛ и другой сложной медицинской техники производители будут, получая баллы за использование российских комплектующих и софта. Об этом говорится в опубликованном Минпромторгом проекте постановления правительства.
Начисление баллов будет зависеть от количества и сложности применяемых в медприборах российских компонентов и программных продуктов. Например, рентгеновские аппараты, чтобы быть признанными российскими, в 2021 г. должны будут набрать не менее 70 баллов, в 2022 г. – не менее 85, в 2023 г. – не менее 100, следует из материалов Минпромторга. В частности, 20 баллов производитель таких устройств может получить, если будет использовать созданные в России автоматизированные рабочие места для врачей и лаборантов, 25 – за российский цифровой детектор рентгеновского изображения и т. д. Добрать недостающие баллы можно, например, за использование российского крепежа (0,5 балла) или электрощитков для рентгенкабинета (3 балла).