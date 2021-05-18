«Магнит», второй крупнейший по выручке ритейлер, покупает сеть «Дикси»Эта сделка позволит компании укрепить свои позиции в Москве и Санкт-Петербурге
«Магнит» договорился с Mercury Retail Group о приобретении розничной сети «Дикси». Как следует из сообщения ритейлера, он планирует выкупить компанию Dixy Holding Limited, под управлением которой находится 2651 торговая точка (2612 магазинов у дома под брендом «Дикси» в основном в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге и 39 суперсторов «Мегамарт») общей площадью 854 000 кв. м. В сделку также войдет пять распределительных центров на 189 000 кв. м в Москве, Санкт-Петербурге и Челябинской области. В сообщении «Магнита» говорится, что стороны ожидают одобрения сделки Федеральной антимонопольной службой; она может быть закрыта 31 августа этого года (с возможным продлением до 30 сентября).
«Магнит» основал бизнесмен Сергей Галицкий. Какое-то время компания была крупнейшим по выручке ритейлером в России, но в 2017 г. она уступила лидерство X5 Group (ранее X5 Retail Group). Спустя год Галицкий продал практически всю свою долю (29,1%) банку ВТБ, сохранив лишь 3% акций. Сейчас кроме ВТБ крупнейшим акционером сети является Marathon Group Александра Винокурова и Сергея Захарова. В портфеле ритейлера, по данным на 31 марта 2021 г., находилось 21 900 торговых точек (15 098 магазинов у дома, 471 супермаркет и 6331 магазин дрогери). Выручка «Магнита» по итогам прошлого года составила 1,51 трлн руб. По этому показателю компания уступает лишь X5 Group (1,73 трлн руб.).