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«Магнит», второй крупнейший по выручке ритейлер, покупает сеть «Дикси»

Эта сделка позволит компании укрепить свои позиции в Москве и Санкт-Петербурге
Вера Кузьмина Татьяна Морозова
За каждый магазин «Дикси» «Магнит» заплатит примерно по 40 млн руб. /Евгений Разумный, Андрей Гордеев / Ведомости

«Магнит» договорился с Mercury Retail Group о приобретении розничной сети «Дикси». Как следует из сообщения ритейлера, он планирует выкупить компанию Dixy Holding Limited, под управлением которой находится 2651 торговая точка (2612 магазинов у дома под брендом «Дикси» в основном в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге и 39 суперсторов «Мегамарт») общей площадью 854 000 кв. м. В сделку также войдет пять распределительных центров на 189 000 кв. м в Москве, Санкт-Петербурге и Челябинской области. В сообщении «Магнита» говорится, что стороны ожидают одобрения сделки Федеральной антимонопольной службой; она может быть закрыта 31 августа этого года (с возможным продлением до 30 сентября).

«Магнит» основал бизнесмен Сергей Галицкий. Какое-то время компания была крупнейшим по выручке ритейлером в России, но в 2017 г. она уступила лидерство X5 Group (ранее X5 Retail Group). Спустя год Галицкий продал практически всю свою долю (29,1%) банку ВТБ, сохранив лишь 3% акций. Сейчас кроме ВТБ крупнейшим акционером сети является Marathon Group Александра Винокурова и Сергея Захарова. В портфеле ритейлера, по данным на 31 марта 2021 г., находилось 21 900 торговых точек (15 098 магазинов у дома, 471 супермаркет и 6331 магазин дрогери). Выручка «Магнита» по итогам прошлого года составила 1,51 трлн руб. По этому показателю компания уступает лишь X5 Group (1,73 трлн руб.).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных