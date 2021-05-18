«Магнит», второй крупнейший по выручке ритейлер, покупает сеть «Дикси»

«Магнит» договорился с Mercury Retail Group о приобретении розничной сети «Дикси». Как следует из сообщения ритейлера, он планирует выкупить компанию Dixy Holding Limited, под управлением которой находится 2651 торговая точка (2612 магазинов у дома под брендом «Дикси» в основном в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге и 39 суперсторов «Мегамарт») общей площадью 854 000 кв. м. В сделку также войдет пять распределительных центров на 189 000 кв. м в Москве, Санкт-Петербурге и Челябинской области. В сообщении «Магнита» говорится, что стороны ожидают одобрения сделки Федеральной антимонопольной службой; она может быть закрыта 31 августа этого года (с возможным продлением до 30 сентября).