Правительство утвердило балльную оценку локализации в судостроении

Сейчас локализация в судостроении считается исходя из массовой доли комплектующих российского производства. При этом вводимая балльная система оценки локализации не отменяет необходимость для верфи иметь права на техническую документацию судна, а также обязательство заложить его в России, сформировать корпус, спустить на воду, провести швартовые и ходовые испытания и сдать судно.