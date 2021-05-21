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Правительство утвердило балльную оценку локализации в судостроении

Новая схема подстегнет отечественное производство и удешевит продукцию, считают эксперты
Екатерина Згировская
Екатерина Кузьмина / Ведомости

Согласно новому постановлению правительства, которое вступит в силу с июня 2021 г., каждая категория компонентов судна и производимых операций будет оценена в определенное количество баллов пропорционально стоимости и сложности оборудования. По сумме баллов можно будет судить, может ли готовый продукт быть признан российским.

Сейчас локализация в судостроении считается исходя из массовой доли комплектующих российского производства. При этом вводимая балльная система оценки локализации не отменяет необходимость для верфи иметь права на техническую документацию судна, а также обязательство заложить его в России, сформировать корпус, спустить на воду, провести швартовые и ходовые испытания и сдать судно.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных