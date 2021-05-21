Правительство утвердило балльную оценку локализации в судостроении

Правительство утвердило балльную оценку локализации в судостроенииНовая схема подстегнет отечественное производство и удешевит продукцию, считают эксперты
Согласно новому постановлению правительства, которое вступит в силу с июня 2021 г., каждая категория компонентов судна и производимых операций будет оценена в определенное количество баллов пропорционально стоимости и сложности оборудования. По сумме баллов можно будет судить, может ли готовый продукт быть признан российским.
Сейчас локализация в судостроении считается исходя из массовой доли комплектующих российского производства. При этом вводимая балльная система оценки локализации не отменяет необходимость для верфи иметь права на техническую документацию судна, а также обязательство заложить его в России, сформировать корпус, спустить на воду, провести швартовые и ходовые испытания и сдать судно.
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