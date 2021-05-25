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Газпромбанк продаст подрядчика Белорусской АЭС

Актив оценивается в 1 млрд рублей
Анна Подлинова
Виктор Толочко / РИА Ноовсти

Дочерняя структура Газпромбанка — «ГПБ Развитие активов» — ведет переговоры c рядом российских инвесторов о продаже старейшей отечественной компании в сфере арматуростроения «Центральное конструкторское бюро арматуростроения» (ЦКБА), рассказал «Ведомостям» источник в банке и подтвердил его представитель.

Основными претендентами на ЦКБА являются поставщики атомной и судостроительной отраслей, говорит источник. По его словам, в качестве покупателей также рассматриваются крупные заводы, производящие арматуру для добычи, транспортировки и переработки нефти и газа. Ценность ЦКБА для таких предприятий в большей степени определяется возможностью выхода на активно развивающийся рынок атомной энергетики, а также конструкторами и конструкторским архивом компании, пояснили «Ведомостям» в банке. По словам источника, стоимость актива оценивается в 1 млрд руб. При этом российский стратегический инвестор должен будет взять на себя обязательства по дальнейшему развитию актива в интересах российских потребителей, подчеркнул представитель Газпромбанка.

В кредитной организации уточнили, что высоко оценивают перспективы ЦКБА на растущем рынке, а также удовлетворены его достижениями за время нахождения актива в периметре финансовой организации. «Однако данный бизнес является непрофильным для банка, что в большей степени определило стратегию выхода из него», — пояснили в пресс-службе.

ЦКБА вошло в группу Газпромбанка в 2008 г. «За прошедшие 13 лет компании удалось не только сохранить уникальные на постсоветском пространстве инжиниринговые компетенции, но и провести масштабную модернизацию, реорганизовать свою деятельность», — рассказал «Ведомостям» генеральный директор ЦКБА Александр Глухов. По его словам, расширенная за последние несколько лет продуктовая линейка оборудования полностью удовлетворяет потребностям наиболее перспективных и активно развивающихся отраслей российского рынка.

Самыми крупными заказчиками ЦКБА в настоящее время являются северодвинский «Севмаш», входящий в состав ОСК, и Росатом. Помимо этого ЦКБА является поставщиком оборудования для Белорусской АЭС.

Как появилось ЦКБА

ЦКБА было создано в 1945 г. на базе проектно-конструкторского бюро, в 1946 г. было подключено к работам по созданию арматуры для объектов атомной промышленности. Тогда же была создана арматура для первого атомного реактора. С 1951 г.

ЦКБА реализовывает проекты также и для химической, судостроительной и нефтегазовой отраслей. С 1977 г. ЦКБА стала базовой организацией по стандартизации промышленной трубопроводной арматуры. К 1986 г. ЦКБА стала головной организацией по государственным испытаниям важнейших видов арматуры, а также головной организацией по атомному арматуростроению.

Действительно, значимым клиентом для компании является «Севмаш», однако доля военного судостроения в структуре выручки не превышает 25% по итогам 2020 г., говорит гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. По его словам, основными клиентами ЦКБА являются и компании, работающие в атомной энергетической отрасли: «Росэнергоатом», «Атомстройэкспорт», «Концерн Титан-2».

По мнению Бурмистрова, с учетом запуска в мае 2021 г. балльной системы оценки уровня локализации на российском рынке судового комплектующего оборудования вырастет спрос на отечественную продукцию и будут востребованы компании с компетенциями по проектированию и созданию комплексных судовых систем. Это формирует потенциал для получения новых заказов и повышения эффективности финансовой деятельности ЦКБА, полагает эксперт.

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Сейчас рынок арматуры для АЭС характеризуется высокой конкуренцией по всем позициям арматурной номенклатуры, говорит управляющий партнер аналитического агентства WMT Consult Екатерина Косарева. «Выбор поставщиков происходит через конкурсы, проводимые заказчиками. В тех конкурсах, где требуется высокая доля инновационных конструкторских разработок, у ЦКБА очень высокие шансы», — полагает она.

По ее словам, в судостроении в области гособоронзаказа по строительству и модернизации военных кораблей ЦКБА имеет статус единственного поставщика. Цены на изделия ЦКБА определены законом и варьируются, исходя из значения дефляторов, которые рассчитывает Минэкономразвития. «Это дает приемлемую доходность для ЦКБА и позволяет компании прогнозировать выручку и маржинальность с высокой долей вероятности», — заключает она.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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