Газпромбанк продаст подрядчика Белорусской АЭС

Газпромбанк продаст подрядчика Белорусской АЭСАктив оценивается в 1 млрд рублей
Дочерняя структура Газпромбанка — «ГПБ Развитие активов» — ведет переговоры c рядом российских инвесторов о продаже старейшей отечественной компании в сфере арматуростроения «Центральное конструкторское бюро арматуростроения» (ЦКБА), рассказал «Ведомостям» источник в банке и подтвердил его представитель.
Основными претендентами на ЦКБА являются поставщики атомной и судостроительной отраслей, говорит источник. По его словам, в качестве покупателей также рассматриваются крупные заводы, производящие арматуру для добычи, транспортировки и переработки нефти и газа. Ценность ЦКБА для таких предприятий в большей степени определяется возможностью выхода на активно развивающийся рынок атомной энергетики, а также конструкторами и конструкторским архивом компании, пояснили «Ведомостям» в банке. По словам источника, стоимость актива оценивается в 1 млрд руб. При этом российский стратегический инвестор должен будет взять на себя обязательства по дальнейшему развитию актива в интересах российских потребителей, подчеркнул представитель Газпромбанка.
В кредитной организации уточнили, что высоко оценивают перспективы ЦКБА на растущем рынке, а также удовлетворены его достижениями за время нахождения актива в периметре финансовой организации. «Однако данный бизнес является непрофильным для банка, что в большей степени определило стратегию выхода из него», — пояснили в пресс-службе.
ЦКБА вошло в группу Газпромбанка в 2008 г. «За прошедшие 13 лет компании удалось не только сохранить уникальные на постсоветском пространстве инжиниринговые компетенции, но и провести масштабную модернизацию, реорганизовать свою деятельность», — рассказал «Ведомостям» генеральный директор ЦКБА Александр Глухов. По его словам, расширенная за последние несколько лет продуктовая линейка оборудования полностью удовлетворяет потребностям наиболее перспективных и активно развивающихся отраслей российского рынка.
Самыми крупными заказчиками ЦКБА в настоящее время являются северодвинский «Севмаш», входящий в состав ОСК, и Росатом. Помимо этого ЦКБА является поставщиком оборудования для Белорусской АЭС.
Как появилось ЦКБА
ЦКБА было создано в 1945 г. на базе проектно-конструкторского бюро, в 1946 г. было подключено к работам по созданию арматуры для объектов атомной промышленности. Тогда же была создана арматура для первого атомного реактора. С 1951 г.
ЦКБА реализовывает проекты также и для химической, судостроительной и нефтегазовой отраслей. С 1977 г. ЦКБА стала базовой организацией по стандартизации промышленной трубопроводной арматуры. К 1986 г. ЦКБА стала головной организацией по государственным испытаниям важнейших видов арматуры, а также головной организацией по атомному арматуростроению.
Действительно, значимым клиентом для компании является «Севмаш», однако доля военного судостроения в структуре выручки не превышает 25% по итогам 2020 г., говорит гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. По его словам, основными клиентами ЦКБА являются и компании, работающие в атомной энергетической отрасли: «Росэнергоатом», «Атомстройэкспорт», «Концерн Титан-2».
По мнению Бурмистрова, с учетом запуска в мае 2021 г. балльной системы оценки уровня локализации на российском рынке судового комплектующего оборудования вырастет спрос на отечественную продукцию и будут востребованы компании с компетенциями по проектированию и созданию комплексных судовых систем. Это формирует потенциал для получения новых заказов и повышения эффективности финансовой деятельности ЦКБА, полагает эксперт.
Сейчас рынок арматуры для АЭС характеризуется высокой конкуренцией по всем позициям арматурной номенклатуры, говорит управляющий партнер аналитического агентства WMT Consult Екатерина Косарева. «Выбор поставщиков происходит через конкурсы, проводимые заказчиками. В тех конкурсах, где требуется высокая доля инновационных конструкторских разработок, у ЦКБА очень высокие шансы», — полагает она.
По ее словам, в судостроении в области гособоронзаказа по строительству и модернизации военных кораблей ЦКБА имеет статус единственного поставщика. Цены на изделия ЦКБА определены законом и варьируются, исходя из значения дефляторов, которые рассчитывает Минэкономразвития. «Это дает приемлемую доходность для ЦКБА и позволяет компании прогнозировать выручку и маржинальность с высокой долей вероятности», — заключает она.