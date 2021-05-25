Газпромбанк продаст подрядчика Белорусской АЭС

Как появилось ЦКБА

ЦКБА было создано в 1945 г. на базе проектно-конструкторского бюро, в 1946 г. было подключено к работам по созданию арматуры для объектов атомной промышленности. Тогда же была создана арматура для первого атомного реактора. С 1951 г.



ЦКБА реализовывает проекты также и для химической, судостроительной и нефтегазовой отраслей. С 1977 г. ЦКБА стала базовой организацией по стандартизации промышленной трубопроводной арматуры. К 1986 г. ЦКБА стала головной организацией по государственным испытаниям важнейших видов арматуры, а также головной организацией по атомному арматуростроению.