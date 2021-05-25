Власти Якутии обязали работодателей вакцинировать всех сотрудников от COVID-19
Главный санитарный врач Якутии Маргарита Игнатьева 19 мая подписала поставление, в соответсвии с которым все организации и индивидуальные предприниматели региона должны обеспечить вакцинацию своих сотрудников от коронавируса. Документ опубликован на сайте Роспотребнадзора.
Соответствующие обязательства по созданию условий для вакцинации наложены на региональный Минздрав, руководителей медицинских учреждений, глав муниципальных образований и прочие уполномоченные лица. Руководители компаний должны будут предоставить в медицинские организации списки своих сотрудников.
«Вакцинироваться в первую очередь обязаны все работники образовательной сферы, привлеченные к организации детского летнего отдыха, также весь контингент, начиная с организаторов и участников до привлеченного персонала, задействованный для проведения массовых мероприятий республиканского масштаба», — сообщил пресс-секретарь главы Якутии Афанасий Ноев.
Работодатели, которые не исполнят требования властей, должны будут выплатить штраф как минимум в 200 000 руб. В то же время руководители компаний и индивидуальные предприниматели могут отстранить от работы сотрудников, которые необоснованно отказались от прохождения вакцинации.
Из постановления Игнатьевой следует, что к 1 июля этого года в Якутске и Мегино-Кангаласском районе привиться от коронавируса должны не менее 70% населения, в первую очередь — люди старше 65 лет. На данный момент пропускная способность по вакцинированию в Якутии составляет 19 000 человек в сутки, уточнил глава республики Айсен Николаев. При этом за последнюю неделю прививку сделали 21 860 человек. Николаев подчеркнул, что это «крайне мало», и потребовал нарастить темпы вакцинации.
По данным оперштаба на 25 мая, за время пандемии в Якутии коронавирус был выявлен у 37 821 человека. Их них у 105 — за сутки. В целом 655 жителей региона с подтвержденным COVID-19 умерли.
Массовая вакцинация населения России от коронавируса стартовала 18 января. По данным на 24 мая, прививку сделали 25 млн граждан, из них более 10 млн получили обе дозы препарата. 21 мая заместитель министра здравоохранения Олег Салагай напомнил, что вакцинация является добровольной.
На сегодняшний день в России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. «Эпиваккорона» — в октябре 2020 г., «Ковивак» — в феврале 2021 г. Также 6 мая в стране зарегистрировали первую однокомпонентную вакцину «Спутник лайт».