Власти Якутии обязали работодателей вакцинировать всех сотрудников от COVID-19

Из постановления Игнатьевой следует, что к 1 июля этого года в Якутске и Мегино-Кангаласском районе привиться от коронавируса должны не менее 70% населения, в первую очередь — люди старше 65 лет. На данный момент пропускная способность по вакцинированию в Якутии составляет 19 000 человек в сутки, уточнил глава республики Айсен Николаев. При этом за последнюю неделю прививку сделали 21 860 человек. Николаев подчеркнул, что это «крайне мало», и потребовал нарастить темпы вакцинации.