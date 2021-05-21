Минздрав напомнил о добровольности вакцинации

«Вакцинация – это то, в отношении чего сам человек принимает решение. Нам очень важно убедить человека, мотивировать его, достучаться до его сердца, убедив, что вакцина очень важна не только с точки зрения защиты своего здоровья, но и с точки зрения защиты здоровья своих близких», – сказал Салагай (цитата по ТАСС).