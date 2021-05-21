Минздрав напомнил о добровольности вакцинации
Вакцинация, в том числе против коронавируса, является добровольной, заявил заместитель министра здравоохранения Олег Салагай в рамках просветительского марафона «Новое Знание».
«Вакцинация – это то, в отношении чего сам человек принимает решение. Нам очень важно убедить человека, мотивировать его, достучаться до его сердца, убедив, что вакцина очень важна не только с точки зрения защиты своего здоровья, но и с точки зрения защиты здоровья своих близких», – сказал Салагай (цитата по ТАСС).
Ранее заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что в некоторых случаях прививки от коронавируса могут стать обязательными, а именно «в интересах защиты подавляющего большинства населения». В то же время Медведев отметил, что сейчас российские власти пока исходят из принципа добровольности. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Кремль не прорабатывает вопрос по изменению законодательства, чтобы сделать прививку от коронавируса в России обязательной.
Массовая вакцинация началась в России в январе текущего года. На сегодняшний день в стране зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. «Эпиваккорона» была зарегистрирована в октябре 2020 г., «Ковивак» — в феврале 2021 г., также в стране зарегистрирована однокомпонентная вакцина «Спутник лайт».