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Минздрав напомнил о добровольности вакцинации

Ведомости

Вакцинация, в том числе против коронавируса, является добровольной, заявил заместитель министра здравоохранения Олег Салагай в рамках просветительского марафона «Новое Знание».

«Вакцинация – это то, в отношении чего сам человек принимает решение. Нам очень важно убедить человека, мотивировать его, достучаться до его сердца, убедив, что вакцина очень важна не только с точки зрения защиты своего здоровья, но и с точки зрения защиты здоровья своих близких», – сказал Салагай (цитата по ТАСС).

Ранее заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что в некоторых случаях прививки от коронавируса могут стать обязательными, а именно «в интересах защиты подавляющего большинства населения». В то же время Медведев отметил, что сейчас российские власти пока исходят из принципа добровольности. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Кремль не прорабатывает вопрос по изменению законодательства, чтобы сделать прививку от коронавируса в России обязательной. 

Массовая вакцинация началась в России в январе текущего года. На сегодняшний день в стране зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. «Эпиваккорона» была зарегистрирована в октябре 2020 г., «Ковивак» — в феврале 2021 г., также в стране зарегистрирована однокомпонентная вакцина «Спутник лайт».

Ранее по теме: Медведев допустил введение обязательной вакцинации от коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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