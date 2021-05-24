В Роспотребнадзоре назвали число сделанных прививок от коронавируса

«Привито полностью более 10 млн человек, сделано общее количество прививок более 25 млн», — сказал Акимкин на XIII Ежегодном Всероссийском Конгрессе по инфекционным болезням имени академика В. И. Покровского. Он также добавил, что сейчас Россия сегодня находится на этапе стабилизации ситуации с эпидемией. По общему уровню заболеваемости на 100 тыс. населения страна занимает 72-е место, по уровню смертности на 100 тыс. населения — 60-е место.