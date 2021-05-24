В Роспотребнадзоре назвали число сделанных прививок от коронавируса
В России с начала вакцинации сделано 25 млн прививок от коронавируса, более 10 млн человек уже полностью прошли вакцинацию, получив оба компонента препарата. Об этом сообщил директор ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин, передает ТАСС. Неделей раньше говорилось о 24 млн прививок.
«Привито полностью более 10 млн человек, сделано общее количество прививок более 25 млн», — сказал Акимкин на XIII Ежегодном Всероссийском Конгрессе по инфекционным болезням имени академика В. И. Покровского. Он также добавил, что сейчас Россия сегодня находится на этапе стабилизации ситуации с эпидемией. По общему уровню заболеваемости на 100 тыс. населения страна занимает 72-е место, по уровню смертности на 100 тыс. населения — 60-е место.
Неделей ранее общее число получивших одну или обе дозы вакцины составляло 24 млн. Из них около 1 млн привились в Москве. Для создания коллективного иммунитета необходимо вакцинировать 60% россиян или более 87 млн человек.
В начале мая президент России Владимир Путин заявил о необходимости скорректировать ситуацию с темпами вакцинации населения от коронавируса и тестирования граждан на COVID-19, которые, по его словам, в последнее время замедлились. Массовая прививочная кампания стартовала в стране 18 января 2021 г.
На сегодняшний день в России зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. «Эпиваккорона» — в октябре 2020 г., «Ковивак» — в феврале 2021 г. Также 6 мая в стране зарегистрировали первую однокомпонентную вакцину «Спутник лайт».