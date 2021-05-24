В России осенью начнутся испытания вакцины от коронавируса и гриппа

В России зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. «ЭпиВакКорона» была зарегистрирована в России в октябре 2020 г., «КовиВак» — в феврале 2021 г. Также центр Гамалеи зарегистрировал вакцину «Спутник Лайт». Массовая вакцинация началась в России в январе 2021 г.