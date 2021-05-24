В России осенью начнутся испытания вакцины от коронавируса и гриппа
Клинические испытания вакцины от коронавируса и гриппа на добровольцах начнутся осенью этого года, сообщил в интервью газете «Известия» директор НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Дмитрий Лиознов.
«Сейчас заканчиваются доклинические исследования на животных, в частности на приматах. После их окончания, в конце июня, мы надеемся получить результаты, подтверждающие эффективность и безопасность вакцины. Тогда осенью этого года начнем уже клинические исследования с участием здоровых добровольцев», — рассказал Лиознов.
Вакцина будет производиться в виде спрея для носа, также ее можно будет прыскать под язык. Препарат нужно будет применять два раза с интервалом в две недели. Третья фаза испытаний вакцины начнется в 2022 г., отметил Лиознов.
Ранее глава «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил, что госкорпорация планирует к концу 2021 г. — началу 2022 г. зарегистрировать вакцину от коронавируса и гриппа. Ранее Минздрав зарегистрировал разработанный холдингом препарат «Ковид-глобулин», созданный на основе плазмы крови переболевших коронавирусной инфекцией людей.
В России зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. «ЭпиВакКорона» была зарегистрирована в России в октябре 2020 г., «КовиВак» — в феврале 2021 г. Также центр Гамалеи зарегистрировал вакцину «Спутник Лайт». Массовая вакцинация началась в России в январе 2021 г.