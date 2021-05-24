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В России осенью начнутся испытания вакцины от коронавируса и гриппа

Ведомости

Клинические испытания вакцины от коронавируса и гриппа на добровольцах начнутся осенью этого года, сообщил в интервью газете «Известия» директор НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Дмитрий Лиознов.

«Сейчас заканчиваются доклинические исследования на животных, в частности на приматах. После их окончания, в конце июня, мы надеемся получить результаты, подтверждающие эффективность и безопасность вакцины. Тогда осенью этого года начнем уже клинические исследования с участием здоровых добровольцев», — рассказал Лиознов.

Вакцина будет производиться в виде спрея для носа, также ее можно будет прыскать под язык. Препарат нужно будет применять два раза с интервалом в две недели. Третья фаза испытаний вакцины начнется в 2022 г., отметил Лиознов.

Ранее глава «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил, что госкорпорация планирует к концу 2021 г. — началу 2022 г. зарегистрировать вакцину от коронавируса и гриппа. Ранее Минздрав зарегистрировал разработанный холдингом препарат «Ковид-глобулин», созданный на основе плазмы крови переболевших коронавирусной инфекцией людей.

Ранее по теме: «Ростех» планирует зарегистрировать свою вакцину от коронавируса и гриппа к концу года

В России зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. «ЭпиВакКорона» была зарегистрирована в России в октябре 2020 г., «КовиВак» — в феврале 2021 г. Также центр Гамалеи зарегистрировал вакцину «Спутник Лайт». Массовая вакцинация началась в России в январе 2021 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных