«Ростех» планирует зарегистрировать свою вакцину от коронавируса и гриппа к концу года
«Ростех» ожидает регистрации своей комплексной вакцины от COVID-19 и гриппа к концу 2021 г. — началу 2022 г., сообщил глава госкорпорации Сергей Чемезов в эфире телеканала «Россия 1».
«Да, вакцин должно быть много. Вместо двух уколов нужно будет поставить только один. Надеюсь, что к концу года, может быть, началу следующего года мы сможем уже зарегистрировать», — цитируют его «РИА Новости».
В России зарегистрировано три вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. «ЭпиВакКорона» была зарегистрирована в России в октябре 2020 г., «КовиВак» — в феврале 2021 г. Массовая вакцинация началась в России в январе.