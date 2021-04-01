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Минздрав одобрил препарат на основе плазмы крови переболевших COVID-19

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Минздрав зарегистрировал препарат «Ковид-глобулин», созданный на основе плазмы крови переболевших коронавирусной инфекцией людей, сообщила пресс-служба госкорпорации «Ростех». 

«Минздрав России одобрил применение специфического иммуноглобулина, предназначенного для лечения новой коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении. В «Ростехе» отметили, что «Ковид-глобулин», разработанный холдингом «Нацимбио», стал первым в мире зарегистрированным препаратом против коронавируса такого типа. 

Регистрация препарата получена по итогам успешных доклинических и первой фазы клинических исследований, в ходе которых доказана безопасность иммуноглобулина, отсутствие побочных эффектов и его нейтрализующее воздействие на вирус. 

Регистрационное удостоверение разрешает применять его пациентам в возрасте от 18 до 60 лет для лечения средних и тяжелых форм заболевания после завершения второй и третьей фаз клинических испытаний, которые начнутся в начале апреля и продлятся примерно полгода.

«Ковид-глобулин» содержит антитела к коронавирусу. Его введение помогает организму «побороть» заболевание и «учит» иммунную систему быстрее самостоятельно формировать антитела, объяснили в госкорпорации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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