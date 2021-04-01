Минздрав одобрил препарат на основе плазмы крови переболевших COVID-19

Регистрационное удостоверение разрешает применять его пациентам в возрасте от 18 до 60 лет для лечения средних и тяжелых форм заболевания после завершения второй и третьей фаз клинических испытаний, которые начнутся в начале апреля и продлятся примерно полгода.