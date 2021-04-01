Минздрав одобрил препарат на основе плазмы крови переболевших COVID-19
Минздрав зарегистрировал препарат «Ковид-глобулин», созданный на основе плазмы крови переболевших коронавирусной инфекцией людей, сообщила пресс-служба госкорпорации «Ростех».
«Минздрав России одобрил применение специфического иммуноглобулина, предназначенного для лечения новой коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении. В «Ростехе» отметили, что «Ковид-глобулин», разработанный холдингом «Нацимбио», стал первым в мире зарегистрированным препаратом против коронавируса такого типа.
Регистрация препарата получена по итогам успешных доклинических и первой фазы клинических исследований, в ходе которых доказана безопасность иммуноглобулина, отсутствие побочных эффектов и его нейтрализующее воздействие на вирус.
Регистрационное удостоверение разрешает применять его пациентам в возрасте от 18 до 60 лет для лечения средних и тяжелых форм заболевания после завершения второй и третьей фаз клинических испытаний, которые начнутся в начале апреля и продлятся примерно полгода.
«Ковид-глобулин» содержит антитела к коронавирусу. Его введение помогает организму «побороть» заболевание и «учит» иммунную систему быстрее самостоятельно формировать антитела, объяснили в госкорпорации.