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Гинцбург оценил сроки разработки «Спутника V» в виде капель для носа

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Клинические испытания интерназальной формы препарата от коронавируса «Спутник V» планируется завершить в этом году, сообщил директор научного центра им. Гамалеи Александр Гинцбург в ходе совещания по вопросам вакцинации против COVID-19. Трансляцию заседания вел телеканал «Россия 24».

«Я думаю, что в этом году мы начнем и закончим клинику интерназальной формы. Все для этого будет сделано», — заявил Гинцбург президенту России Владимиру Путину. 

Глава центра добавил, что клинические испытания «Спутника V» в виде капель начинаются в настоящий момент. Ученый назвал подобную форму препарата «очень щадящей» и удобной, то есть подходящей для детей. Кроме того, по словам Гинцбурга, подобная форма лекарства «совершенно лишена каких-то подобных эффектов».

В начале февраля министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что исследования препарата от коронавируса в виде капель для носа начнутся в апреле. В то же время мэр Москвы Сергей Собянин сказал, что этот вид «Спутника V» не заменит полноценную вакцинацию, но будет полезен как дополнительная форма защиты.

В ходе сегодняшнего совещания о намерении разработать препарат от коронавируса в виде капель для носа заявили также ученые центра «Вектор». Ранее этот центр, действующий при Роспотребнадзоре, создал вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона», которая была зарегистрирована в октябре 2020 г.

Ранее по теме: Исследования вакцины от коронавируса в виде капель начнутся в апреле

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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