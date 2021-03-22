Гинцбург оценил сроки разработки «Спутника V» в виде капель для носа

В начале февраля министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что исследования препарата от коронавируса в виде капель для носа начнутся в апреле. В то же время мэр Москвы Сергей Собянин сказал, что этот вид «Спутника V» не заменит полноценную вакцинацию, но будет полезен как дополнительная форма защиты.