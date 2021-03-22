Гинцбург оценил сроки разработки «Спутника V» в виде капель для носа
Клинические испытания интерназальной формы препарата от коронавируса «Спутник V» планируется завершить в этом году, сообщил директор научного центра им. Гамалеи Александр Гинцбург в ходе совещания по вопросам вакцинации против COVID-19. Трансляцию заседания вел телеканал «Россия 24».
«Я думаю, что в этом году мы начнем и закончим клинику интерназальной формы. Все для этого будет сделано», — заявил Гинцбург президенту России Владимиру Путину.
Глава центра добавил, что клинические испытания «Спутника V» в виде капель начинаются в настоящий момент. Ученый назвал подобную форму препарата «очень щадящей» и удобной, то есть подходящей для детей. Кроме того, по словам Гинцбурга, подобная форма лекарства «совершенно лишена каких-то подобных эффектов».
В начале февраля министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что исследования препарата от коронавируса в виде капель для носа начнутся в апреле. В то же время мэр Москвы Сергей Собянин сказал, что этот вид «Спутника V» не заменит полноценную вакцинацию, но будет полезен как дополнительная форма защиты.
В ходе сегодняшнего совещания о намерении разработать препарат от коронавируса в виде капель для носа заявили также ученые центра «Вектор». Ранее этот центр, действующий при Роспотребнадзоре, создал вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона», которая была зарегистрирована в октябре 2020 г.