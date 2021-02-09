Исследования вакцины от коронавируса в виде капель начнутся в апреле

Кроме того, в гражданский оборот начала поступать вакцина «ЭпиВакКорона» центра «Вектор», к середине года ее производство может достигнуть 5,4 млн доз. В феврале в России ожидается регистрация третьей вакцины от коронавируса – «КовиВак» центра им. Чумакова, ее исследования завершаются. В стране также продолжаются клинические исследования однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт», ее регистрация ожидается во второй половине марта, рассказал Мантуров.