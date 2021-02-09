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Исследования вакцины от коронавируса в виде капель начнутся в апреле

Ведомости

Исследования вакцины от коронавируса в виде капель для носа начнутся в апреле 2021 г., заявил в интервью «Интерфаксу» министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

«Сейчас институт Гамалеи и компания "Генериум" ведут также разработку интраназальной формы вакцины, клинические исследования которой должны начаться в апреле для последующего выхода на серийное производство», – сказал Мантуров.

Министр отметил, что мощности российских производителей удовлетворяют потребности системы здравоохранения в вакцине от коронавируса, страна не нуждается в импорте препаратов. В России уже произведено 8,6 млн двухкомпонентных доз вакцины «Спутник V», в гражданский оборот выпущено 5,5 млн доз, до конца первого квартала будет произведено более 30 млн доз.

Кроме того, в гражданский оборот начала поступать вакцина «ЭпиВакКорона» центра «Вектор», к середине года ее производство может достигнуть 5,4 млн доз. В феврале в России ожидается регистрация третьей вакцины от коронавируса – «КовиВак» центра им. Чумакова, ее исследования завершаются. В стране также продолжаются клинические исследования однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт», ее регистрация ожидается во второй половине марта, рассказал Мантуров.

В России официально зарегистрированы две вакцины от коронавируса. Первой стала вакцина «Спутник V», разработанная в научном Центре им. Гамалеи в Москве. Вторая вакцина – «ЭпиВакКорона» – была зарегистрирована в октябре. Третью вакцину, разработанную в центре им. Чумакова, планируется зарегистрировать 16 февраля. В январе в России началась массовая вакцинация населения от коронавируса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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