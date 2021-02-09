Исследования вакцины от коронавируса в виде капель начнутся в апреле
Исследования вакцины от коронавируса в виде капель для носа начнутся в апреле 2021 г., заявил в интервью «Интерфаксу» министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
«Сейчас институт Гамалеи и компания "Генериум" ведут также разработку интраназальной формы вакцины, клинические исследования которой должны начаться в апреле для последующего выхода на серийное производство», – сказал Мантуров.
Министр отметил, что мощности российских производителей удовлетворяют потребности системы здравоохранения в вакцине от коронавируса, страна не нуждается в импорте препаратов. В России уже произведено 8,6 млн двухкомпонентных доз вакцины «Спутник V», в гражданский оборот выпущено 5,5 млн доз, до конца первого квартала будет произведено более 30 млн доз.
Кроме того, в гражданский оборот начала поступать вакцина «ЭпиВакКорона» центра «Вектор», к середине года ее производство может достигнуть 5,4 млн доз. В феврале в России ожидается регистрация третьей вакцины от коронавируса – «КовиВак» центра им. Чумакова, ее исследования завершаются. В стране также продолжаются клинические исследования однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт», ее регистрация ожидается во второй половине марта, рассказал Мантуров.
В России официально зарегистрированы две вакцины от коронавируса. Первой стала вакцина «Спутник V», разработанная в научном Центре им. Гамалеи в Москве. Вторая вакцина – «ЭпиВакКорона» – была зарегистрирована в октябре. Третью вакцину, разработанную в центре им. Чумакова, планируется зарегистрировать 16 февраля. В январе в России началась массовая вакцинация населения от коронавируса.