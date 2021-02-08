Путин заявил о лидерстве России в создании вакцины от коронавируса

«Благодаря нашим ученым Россия занимает лидирующие позиции в мире – не скажу сейчас ничего неожиданного и нового, все мы об этом знаем – занимает лидирующие позиции в мире в создании вакцины от коронавируса. Более того, мы единственная страна, у которой уже есть три вакцины собственной, отечественной разработки. Без всякого сомнения, это крупный научный успех», – сказал Путин.