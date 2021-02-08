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Путин заявил о лидерстве России в создании вакцины от коронавируса

Ведомости

Россия занимает лидирующие позиции в мире в создании вакцины от коронавируса, заявил президент России Владимир Путин на заседании совета при президенте по науке и образованию. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Благодаря нашим ученым Россия занимает лидирующие позиции в мире – не скажу сейчас ничего неожиданного и нового, все мы об этом знаем – занимает лидирующие позиции в мире в создании вакцины от коронавируса. Более того, мы единственная страна, у которой уже есть три вакцины собственной, отечественной разработки. Без всякого сомнения, это крупный научный успех», – сказал Путин.

Еще более значимым является то, что в России удалось развернуть производство вакцин и организовать массовую вакцинацию, отметил президент. Благодаря совместным усилиям ученых, отечественных компаний и государства «величайшим научным достижением» могут воспользоваться граждане России и других стран мира. Путин также подчеркнул, что пандемия не только стала испытанием для человечества, но и ускорила повсеместное внедрение передовых разработок во всех сферах жизни.

В России официально зарегистрированы две вакцины от коронавируса. Первой стала вакцина «Спутник V», разработанная в научном Центре им. Гамалеи в Москве. Вторая вакцина – «ЭпиВакКорона» – была зарегистрирована в октябре. Третью вакцину, разработанную в центре Чумакова, планируется зарегистрировать 16 февраля. В январе в России началась массовая вакцинация населения от коронавируса.

Ранее по теме: Lancet опубликовал результаты третьей фазы испытаний вакцины «Спутник V»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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