Путин заявил о лидерстве России в создании вакцины от коронавируса
Россия занимает лидирующие позиции в мире в создании вакцины от коронавируса, заявил президент России Владимир Путин на заседании совета при президенте по науке и образованию. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».
«Благодаря нашим ученым Россия занимает лидирующие позиции в мире – не скажу сейчас ничего неожиданного и нового, все мы об этом знаем – занимает лидирующие позиции в мире в создании вакцины от коронавируса. Более того, мы единственная страна, у которой уже есть три вакцины собственной, отечественной разработки. Без всякого сомнения, это крупный научный успех», – сказал Путин.
Еще более значимым является то, что в России удалось развернуть производство вакцин и организовать массовую вакцинацию, отметил президент. Благодаря совместным усилиям ученых, отечественных компаний и государства «величайшим научным достижением» могут воспользоваться граждане России и других стран мира. Путин также подчеркнул, что пандемия не только стала испытанием для человечества, но и ускорила повсеместное внедрение передовых разработок во всех сферах жизни.
В России официально зарегистрированы две вакцины от коронавируса. Первой стала вакцина «Спутник V», разработанная в научном Центре им. Гамалеи в Москве. Вторая вакцина – «ЭпиВакКорона» – была зарегистрирована в октябре. Третью вакцину, разработанную в центре Чумакова, планируется зарегистрировать 16 февраля. В январе в России началась массовая вакцинация населения от коронавируса.