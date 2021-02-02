Lancet опубликовал результаты третьей фазы испытаний вакцины «Спутник V»
Медицинский журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических испытаний российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщила пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
По данным ученых, эффективность вакцины составила 91,6%, для добровольцев старше 65 лет — 91,8%. Вакцина также на 100% защищает от тяжелого течения коронавируса, сообщили в фонде. Уровень антител к коронавирусу у сделавших прививку в 1,3-1,5 раза выше, чем у переболевших коронавирусом, отметили исследователи.
В РФПИ рассказали, что 94% нежелательных явлений после прививки вакциной «Спутник V» протекали в легкой форме. Среди побочных эффектов названы симптомы простуды, реакции в месте укола, головная боль и общая слабость. В фонде отметили, что вакцина не вызывает аллергию и анафилактический шок.
В пресс-службе подчеркнули, что препарат зарегистрирован в 16 странах мира: России, Беларуси, Сербии, Аргентине, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе и Армении.
Вакцина «Спутник V», разработанная в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи в Москве, стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. Сейчас препарат используется для массовой вакцинации населения, которая началась в январе. В декабре 2020 года началась вакцинация групп риска.