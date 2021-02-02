Lancet опубликовал результаты третьей фазы испытаний вакцины «Спутник V»

По данным ученых, эффективность вакцины составила 91,6%, для добровольцев старше 65 лет — 91,8%. Вакцина также на 100% защищает от тяжелого течения коронавируса, сообщили в фонде. Уровень антител к коронавирусу у сделавших прививку в 1,3-1,5 раза выше, чем у переболевших коронавирусом, отметили исследователи.