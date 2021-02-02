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Lancet опубликовал результаты третьей фазы испытаний вакцины «Спутник V»

Ведомости

Медицинский журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических испытаний российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщила пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). 

По данным ученых, эффективность вакцины составила 91,6%, для добровольцев старше 65 лет — 91,8%. Вакцина также на 100% защищает от тяжелого течения коронавируса, сообщили в фонде. Уровень антител к коронавирусу у сделавших прививку в 1,3-1,5 раза выше, чем у переболевших коронавирусом, отметили исследователи. 

В РФПИ рассказали, что 94% нежелательных явлений после прививки вакциной «Спутник V» протекали в легкой форме. Среди побочных эффектов названы симптомы простуды, реакции в месте укола, головная боль и общая слабость. В фонде отметили, что вакцина не вызывает аллергию и анафилактический шок. 

В пресс-службе подчеркнули, что препарат зарегистрирован в 16 странах мира: России, Беларуси, Сербии, Аргентине, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе и Армении. 

Вакцина «Спутник V», разработанная в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи в Москве, стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. Сейчас препарат используется для массовой вакцинации населения, которая началась в январе. В декабре 2020 года началась вакцинация групп риска. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных