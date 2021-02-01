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Медведев сделал прививку от коронавируса

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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сообщил, что сделал прививку от коронавируса, передает ТАСС.

«Я провакцинировался уже месяца два назад одной из российских вакцин», — сказал Медведев в интервью российским СМИ. Он отметил, что вакцинация прошла «спокойно, без последствий», не назвав препарат, которым привился. «Все наши вакцины эффективны и дееспособны, но если выбирать какую-то, нужно проконсультироваться с врачом. Но сделать это надо», — подчеркнул замглавы Совбеза.

Ранее сделали прививку от коронавируса вице-премьер Татьяна Голикова, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, председатель Госдумы Вячеслав Володин, мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев, ряд сенаторов и депутатов Госдумы. Массовая вакцинация стартовала в России в январе. 

В России официально зарегистрированы две вакцины от коронавируса. Первой стала вакцина «Спутник V», разработанная в научном Центре им. Гамалеи в Москве. По данным разработчиков, эффективность препарата превышает 90%, от тяжелого течения коронавируса — 100%. Вторая вакцина — «ЭпиВакКорона» — была зарегистрирована в октябре. Оба препарата проходят пострегистрационные испытания. Третью российскую вакцину от коронавируса, разработанную в центре Чумакова, планируется зарегистрировать 16 февраля. 

В середине декабря 2020 г. в России началась вакцинация от коронавируса групп риска. С 18 января началась массовая вакцинация населения.

Ранее по теме: Володин сделал прививку от коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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