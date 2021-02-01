Медведев сделал прививку от коронавируса

«Я провакцинировался уже месяца два назад одной из российских вакцин», — сказал Медведев в интервью российским СМИ. Он отметил, что вакцинация прошла «спокойно, без последствий», не назвав препарат, которым привился. «Все наши вакцины эффективны и дееспособны, но если выбирать какую-то, нужно проконсультироваться с врачом. Но сделать это надо», — подчеркнул замглавы Совбеза.