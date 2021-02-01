Медведев сделал прививку от коронавируса
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сообщил, что сделал прививку от коронавируса, передает ТАСС.
«Я провакцинировался уже месяца два назад одной из российских вакцин», — сказал Медведев в интервью российским СМИ. Он отметил, что вакцинация прошла «спокойно, без последствий», не назвав препарат, которым привился. «Все наши вакцины эффективны и дееспособны, но если выбирать какую-то, нужно проконсультироваться с врачом. Но сделать это надо», — подчеркнул замглавы Совбеза.
Ранее сделали прививку от коронавируса вице-премьер Татьяна Голикова, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, председатель Госдумы Вячеслав Володин, мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев, ряд сенаторов и депутатов Госдумы. Массовая вакцинация стартовала в России в январе.
В России официально зарегистрированы две вакцины от коронавируса. Первой стала вакцина «Спутник V», разработанная в научном Центре им. Гамалеи в Москве. По данным разработчиков, эффективность препарата превышает 90%, от тяжелого течения коронавируса — 100%. Вторая вакцина — «ЭпиВакКорона» — была зарегистрирована в октябре. Оба препарата проходят пострегистрационные испытания. Третью российскую вакцину от коронавируса, разработанную в центре Чумакова, планируется зарегистрировать 16 февраля.
В середине декабря 2020 г. в России началась вакцинация от коронавируса групп риска. С 18 января началась массовая вакцинация населения.