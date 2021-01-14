Володин сделал прививку от коронавируса

По данным оперативного штаба на 14 января, в России за последние сутки коронавирус выявили у 24 763 человек, скончались 570 заболевших. За весь период в России выявили почти 3,5 млн случаев заражения, из них около 2,9 млн пациентов выздоровели, почти 64 тыс. скончались.