Володин сделал прививку от коронавируса
Председатель Госдумы Вячеслав Володин вакцинировался от коронавируса, об этом он сообщил в интервью телеканалу «Россия 24».
«Я сделал прививку», – сказал Володин, отметив, что легко перенес вакцинацию. По его словам, прививку сделали и многие депутаты Госдумы. Более трети из них переболели коронавирусом.
Спикер Госдумы рассказал, что парламент будет постепенно открываться, в первую очередь, для журналистов. В настоящее время информационное освещение деятельности думы переведено в дистанционный формат.
Ранее Володин сообщал, что пять депутатов Госдумы повторно заразились коронавирусом.
По данным оперативного штаба на 14 января, в России за последние сутки коронавирус выявили у 24 763 человек, скончались 570 заболевших. За весь период в России выявили почти 3,5 млн случаев заражения, из них около 2,9 млн пациентов выздоровели, почти 64 тыс. скончались.