Володин сообщил о пяти случаях повторного заражения COVID-19 в Госдуме
Пять депутатов Госдумы повторно заразились коронавирусом, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, слова которого передает «РИА Новости».
«У нас на сегодняшний день тестирование показало, что 11 депутатов плюсом на вчерашний день положительный результат получили в ходе тестирования. Кроме этого, что больше всего тревожит, плюсом 5 депутатов повторно заболели коронавирусом. То есть, переболев, заболели вновь. То есть антитела не выработались и заразились», — сказал Володин.
Одним из таких заболевших депутатов является Артур Чилингаров, отметил спикер Госдумы. «Всего 157 депутатов на сегодняшний день переболели либо находятся в больнице на данный момент», — добавил Володин.
В России за последние сутки выявили 26 689 случаев коронавируса, сообщал оперативный штаб. За весь период пандемии в России выявили 2,7 млн случаев заражения коронавирусом. Более 12,1 млн пациентов выздоровели, почти 48 тыс. — скончались. Умерли за сутки 577 заболевших.