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Володин сообщил о пяти случаях повторного заражения COVID-19 в Госдуме

Ведомости

Пять депутатов Госдумы повторно заразились коронавирусом, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, слова которого передает «РИА Новости».

«У нас на сегодняшний день тестирование показало, что 11 депутатов плюсом на вчерашний день положительный результат получили в ходе тестирования. Кроме этого, что больше всего тревожит, плюсом 5 депутатов повторно заболели коронавирусом. То есть, переболев, заболели вновь. То есть антитела не выработались и заразились», — сказал Володин.

Одним из таких заболевших депутатов является Артур Чилингаров, отметил спикер Госдумы. «Всего 157 депутатов на сегодняшний день переболели либо находятся в больнице на данный момент», — добавил Володин.

В России за последние сутки выявили 26 689 случаев коронавируса, сообщал оперативный штаб. За весь период пандемии в России выявили 2,7 млн случаев заражения коронавирусом. Более 12,1 млн пациентов выздоровели, почти 48 тыс. — скончались. Умерли за сутки 577 заболевших. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных