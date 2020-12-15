Володин сообщил о пяти случаях повторного заражения COVID-19 в Госдуме

«У нас на сегодняшний день тестирование показало, что 11 депутатов плюсом на вчерашний день положительный результат получили в ходе тестирования. Кроме этого, что больше всего тревожит, плюсом 5 депутатов повторно заболели коронавирусом. То есть, переболев, заболели вновь. То есть антитела не выработались и заразились», — сказал Володин.