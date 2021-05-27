Украинская «Конти» покупает кондитерскую фабрику в Иванове

«Конти» производит, в частности, печенья «Супер-Контик», Bonjour и др. Основной бенефициар компании – украинский бизнесмен Борис Колесников, который в 2010–2012 гг. занимал пост вице-премьера при президенте Викторе Януковиче. В России компания работает с 2004 г., ей принадлежат две фабрики в Курской области. Основные инвестиции в производство компания делала до 2015 г., следует из информации на ее сайте. Кроме того, с 2018 г. ей принадлежит 19,9% долей липецкого производителя конфет «Мерлетто». Совокупные мощности в России у «Конти» составляют 136 000 т продукции в год, сообщала компания. По данным Euromonitor International за 2020 г., она занимает 10-е место по продажам кондитерских изделий в России.