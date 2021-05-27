Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Недвижимость
Газета
Бизнес Эксклюзивно по подписке

Украинская «Конти» покупает кондитерскую фабрику в Иванове

За счет нее компания сможет увеличить производство в России примерно на 10%
Екатерина Бурлакова
С покупкой «Красной зари» производственные мощности «Конти» в России выросли до 150 000 т продукции в год /Евгений Разумный / Ведомости

Юридическая фирма «Юнайтед партнерс» стала победителем торгов по продаже имущества кондитерской фабрики «Красная заря» (Иваново), следует из протокола торгов на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве. Эта компания действует в интересах крупного украинского производителя кондитерских изделий «Конти», сообщили «Ведомостям» два инвестиционных консультанта и человек, близкий к организаторам торгов. Запросы в «Конти», «Юнайтед партнерс» и конкурсному управляющему Евгению Бодрову остались без ответов. Представитель банка непрофильных активов «Траст», в котором заложено имущество фабрики, от комментариев отказался.

«Конти» производит, в частности, печенья «Супер-Контик», Bonjour и др. Основной бенефициар компании – украинский бизнесмен Борис Колесников, который в 2010–2012 гг. занимал пост вице-премьера при президенте Викторе Януковиче. В России компания работает с 2004 г., ей принадлежат две фабрики в Курской области. Основные инвестиции в производство компания делала до 2015 г., следует из информации на ее сайте. Кроме того, с 2018 г. ей принадлежит 19,9% долей липецкого производителя конфет «Мерлетто». Совокупные мощности в России у «Конти» составляют 136 000 т продукции в год, сообщала компания. По данным Euromonitor International за 2020 г., она занимает 10-е место по продажам кондитерских изделий в России.

Вы видите 22% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных