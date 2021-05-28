Производители сообщили о риске дефицита яиц

Призывы властей к сдерживанию цен и их регулирование дестабилизируют ситуацию и в результате все участники рынка ведут себя нерационально, объясняет гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. По его словам, с одной стороны, сети увеличивают закупки, чтобы избежать пустых полок в периоды повышенного спроса у населения, с другой – производителям сложно согласовать повышение цен с ритейлерами, хотя себестоимость у них резко увеличилась. Но и поставлять себе в убыток они тоже не могут, поэтому будут искать предлог для сокращения поставок по невыгодным для себя контрактам. Способствовать нормализации ситуации на рынке могут отказ государства от жесткого регулирования цен, объемов и условий поставок и содействие ритейлерам и поставщикам во внедрении уже разработанных инструментов и институтов саморегулирования, резюмирует Бурмистров. Один из производителей яиц, впрочем, считает, что власти вряд ли поддержат меры, ведущие к повышению цены, в отличие от ситуации, когда их надо экстренно снижать.