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«Яндекс.Маркет» покупает интернет-магазины KupiVIP и Mamsy

Эта сделка позволит компании выйти на рынок продажи одежды и обуви
Вера Кузьмина
Максим Стулов / Ведомости

«Яндекс.Маркет» договорился о приобретении компании Private Trade, которая управляет интернет-магазином KupiVIP. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель маркетплейса и подтвердил представитель Private Trade. По их словам, в сделку также войдут пять офлайн-магазинов KupiVIP, расположенных в различных торговых центрах Москвы, онлайн-магазин Mamsy и распределительный центр на 20 000 кв. м в Подмосковье.

Private Trade принадлежит кипрской Blacksquare Investments. По словам представителя компании, «ее акции распределены между 19 крупными фондами и физлицами, среди которых есть и основатель KupiVIP – бизнесмен Оскар Хартманн». KupiVIP, созданный в 2008 г., специализируется на продаже брендовых вещей с большим дисконтом в том числе за счет приобретения остатков модных марок по сниженным ценам. Сейчас у компании свыше 3000 российских и зарубежных поставщиков. По данным Fashion Consulting Group, оборот сервиса по итогам прошлого года сократился на 10% до 4,5 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных