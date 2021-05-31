«Яндекс.Маркет» покупает интернет-магазины KupiVIP и Mamsy

«Яндекс.Маркет» покупает интернет-магазины KupiVIP и MamsyЭта сделка позволит компании выйти на рынок продажи одежды и обуви
«Яндекс.Маркет» договорился о приобретении компании Private Trade, которая управляет интернет-магазином KupiVIP. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель маркетплейса и подтвердил представитель Private Trade. По их словам, в сделку также войдут пять офлайн-магазинов KupiVIP, расположенных в различных торговых центрах Москвы, онлайн-магазин Mamsy и распределительный центр на 20 000 кв. м в Подмосковье.
Private Trade принадлежит кипрской Blacksquare Investments. По словам представителя компании, «ее акции распределены между 19 крупными фондами и физлицами, среди которых есть и основатель KupiVIP – бизнесмен Оскар Хартманн». KupiVIP, созданный в 2008 г., специализируется на продаже брендовых вещей с большим дисконтом в том числе за счет приобретения остатков модных марок по сниженным ценам. Сейчас у компании свыше 3000 российских и зарубежных поставщиков. По данным Fashion Consulting Group, оборот сервиса по итогам прошлого года сократился на 10% до 4,5 млрд руб.