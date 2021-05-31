«Яндекс.Маркет» покупает интернет-магазины KupiVIP и Mamsy

Private Trade принадлежит кипрской Blacksquare Investments. По словам представителя компании, «ее акции распределены между 19 крупными фондами и физлицами, среди которых есть и основатель KupiVIP – бизнесмен Оскар Хартманн». KupiVIP, созданный в 2008 г., специализируется на продаже брендовых вещей с большим дисконтом в том числе за счет приобретения остатков модных марок по сниженным ценам. Сейчас у компании свыше 3000 российских и зарубежных поставщиков. По данным Fashion Consulting Group, оборот сервиса по итогам прошлого года сократился на 10% до 4,5 млрд руб.