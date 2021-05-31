«Газпром» вернулся к доковидным показателям

За три месяца текущего года «Газпром» получил чистую прибыль в размере 465,6 млрд руб. против убытка 108,1 млрд руб. в I квартале 2020 г. Выручка составила 2,3 трлн руб. – рост на 31% относительно аналогичного периода прошлого года, на уровне I квартала 2019 г. Чистый долг с начала года сократился на 3% до 3,74 трлн руб. Соотношение чистый долг/EBITDA снизилось до 2,1 и вплотную приблизилось к комфортному для «Газпрома» диапазону от 1 до 2, сказал Садыгов.