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«Газпром» вернулся к доковидным показателям

По итогам года компания может заплатить рекордные дивиденды, предполагают эксперты
Анна Подлинова Матвей Катков
Максим Стулов / Ведомости

В I квартале 2021 г. компания вышла на докризисные операционные и финансовые показатели и ожидает продолжения позитивной динамики, заявил зампред правления «Газпрома» Фамил Садыгов по итогам публикации финансовой отчетности по МСФО 28 мая.

За три месяца текущего года «Газпром» получил чистую прибыль в размере 465,6 млрд руб. против убытка 108,1 млрд руб. в I квартале 2020 г. Выручка составила 2,3 трлн руб. – рост на 31% относительно аналогичного периода прошлого года, на уровне I квартала 2019 г. Чистый долг с начала года сократился на 3% до 3,74 трлн руб. Соотношение чистый долг/EBITDA снизилось до 2,1 и вплотную приблизилось к комфортному для «Газпрома» диапазону от 1 до 2, сказал Садыгов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных