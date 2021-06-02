Число дарксторов в России вырастет к концу года более чем в 1,5 раза

Выход новых игроков в онлайн привел к росту конкуренции между ними за сроки исполнения онлайн-заказов, объясняет Бурмистров. Он напоминает, что если раньше ритейлеры доставляли товары до потребителей на следующий день, то благодаря развитию сети локальных складов они теперь имеют возможность сделать это за срок от 15 минут до 2 часов. Это подтверждают и сами игроки этого рынка. В отличие от традиционных складов дарксторы расположены близко к заказчикам, что позволяет доставлять заказ очень быстро, говорит управляющий директор Х5 FoodTech Владимир Холязников. Сооснователь «Самоката» Вячеслав Бочаров обращает внимание, что оперативное исполнение заказов из дарксторов обеспечивает и быстрая сборка – стеллажи с продуктами тут расположены аналогично магазинам, поэтому на все работы уходит 2–5 минут. Конкуренция усиливается, идет борьба за потребителей, поэтому важно доставлять товар вовремя, резюмирует Бочаров. По словам Холязникова, при этом открывать дарксторы дешевле и проще, чем аналогичные по площади торговые точки: они могут находиться в подвальном помещении и требуют на 50–60% инвестиций меньше, чем магазины.