Число дарксторов в России вырастет к концу года более чем в 1,5 раза

Число дарксторов в России вырастет к концу года более чем в 1,5 разаВысокая конкуренция на рынке доставки товаров вынуждает крупных игроков открывать новые точки
По подсчетам компании «Infoline-аналитика», в начале января в России насчитывали 650 дарксторов, а на конец марта – уже 900. А к концу года их будет больше 1000, прогнозирует компания. Суммарно на открытие всех дарксторов, по подсчетам гендиректора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, их операторы потратили и потратят в 2020–2021 гг. около 6 млрд руб.
Дарксторы – небольшие локальные склады для сбора и хранения онлайн-заказов. Активное развитие этого рынка началось только в прошлом году, напоминает Бурмистров. Больше всего дарксторов, по данным на I квартал 2021 г., было у «Самоката» (550 точек), примерно 330 объектов – у «Яндекс.Лавки».
Открытию дарксторов способствовали активное развитие онлайн-торговли в период пандемии коронавируса и выход на этот рынок крупнейших ритейлеров, говорят опрошенные «Ведомостями» эксперты. X5 Group значительно расширила географию доставки онлайн-заказов, запустила экспресс-доставку из своих магазинов у дома и супермаркетов, говорит ее представитель. «Магнит» же сперва начал доставлять продукты через Delivery Club и «Яндекс.Еду», а потом стал развивать это направление самостоятельно. Появилась доставка продуктов и у «Вкусвилла». 1 июня заместитель гендиректора по электронной коммерции «Почты России» Алексей Скатин на пленарном заседании «Российский онлайн-ритейл 2021. Современные модели роста» на Неделе ритейла – 2021 сообщил, что и его компания в этом году планирует открыть дарксторы. На первом этапе речь идет об открытии небольшого количества складов в пилотном режиме. Дарксторы компания планирует развивать в том числе в точках «Почты России», а их у федерального почтового и логистического оператора, по собственным данным, более 42 000 отделений.
Выход новых игроков в онлайн привел к росту конкуренции между ними за сроки исполнения онлайн-заказов, объясняет Бурмистров. Он напоминает, что если раньше ритейлеры доставляли товары до потребителей на следующий день, то благодаря развитию сети локальных складов они теперь имеют возможность сделать это за срок от 15 минут до 2 часов. Это подтверждают и сами игроки этого рынка. В отличие от традиционных складов дарксторы расположены близко к заказчикам, что позволяет доставлять заказ очень быстро, говорит управляющий директор Х5 FoodTech Владимир Холязников. Сооснователь «Самоката» Вячеслав Бочаров обращает внимание, что оперативное исполнение заказов из дарксторов обеспечивает и быстрая сборка – стеллажи с продуктами тут расположены аналогично магазинам, поэтому на все работы уходит 2–5 минут. Конкуренция усиливается, идет борьба за потребителей, поэтому важно доставлять товар вовремя, резюмирует Бочаров. По словам Холязникова, при этом открывать дарксторы дешевле и проще, чем аналогичные по площади торговые точки: они могут находиться в подвальном помещении и требуют на 50–60% инвестиций меньше, чем магазины.
По данным «Infoline-аналитики», российский рынок онлайн-продаж продовольственных товаров в 2020 г. вырос более чем в 3,5 раза до 155 млрд руб. По итогам I квартала 2021 г. этот сегмент увеличился в 4 раза (до 70 млрд руб.) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.