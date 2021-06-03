Во время локдауна многие обзавелись кроксами

«То, что я увидел еще в 2014 г., когда я начал работать, – Crocs была невероятным брендом <...> с нераскрытым потенциалом», – сказал Рис в интервью Investor’s Business Daily. Еженедельник Footwear News поинтересовался у Риса, с какими проблемами ему пришлось столкнуться сразу, как только он встал у руля компании. «Во-первых, команда менеджеров была очень слабой – им не хватало опыта работы с брендированными потребительскими товарами и в обувной промышленности, – рассказал Рис. – Во-вторых, царило недоверие к новой стратегии <...> потому что во многом видение [моей команды] было диаметрально противоположным предыдущей стратегии. Наконец, было много вещей, которые просто сломались: производство не очень хорошо работало, магазины не приносили прибыли, у оптовых покупателей склады ломились от запасов, дистрибуторы не платили по накладным и т. д.».