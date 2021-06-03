Во время локдауна многие обзавелись кроксами

Во время локдауна многие обзавелись кроксамиНо Виктория Бекхэм не наденет их даже под страхом смерти
Кого можно назвать настоящим бенефициаром локдаунов, так это Crocs. Оказавшись запертыми дома, люди спрятали офисные туфли. Кроксы надевали и с пижамой, и с модной одеждой, не говоря уже о случаях, когда во время конференции Zoom официальный верх соседствовал с домашним низом. Журнал GQ считает, что кроксы – идеальная обувь для пандемии: она легко надевается и снимается и, хотя от ее внешнего вида кто-то приходит в ужас, она, без сомнения, удобна. Некоторые люди уже прозвали пластиковые сабо «обувью пандемии», добавляет CNBC.
Недавно Crocs отчиталась о рекордных продажах в I квартале. Чистая прибыль выросла до $98,4 млн против $11,1 млн годом раньше, выручка – на 64% до $460,1 млн против $281,2 млн.
53-летний гендиректор Crocs Эндрю Рис намерен выжать максимум из ситуации. Во II квартале он рассчитывает на рост выручки на 60–70% год к году, а всего в 2021 г. – на 40–50%. Еще в феврале и сама компания, и аналитики считали, что этот показатель будет на уровне 20–25%. «Пандемия привела Crocs новых покупателей», – сказал Рис в интервью CNBC. Но он уверяет, что продажи набирали обороты еще до того, как мир узнал о коронавирусе, ведь под его руководством компания уже который год следует новой модели развития.
Как Рис попал в Crocs
Три друга из Колорадо – Джордж Бодекер, Скотт Симонс и Линдон Хэнсон занимались яхтенным спортом и в 2002 г. решили производить обувь для таких же фанатов. Удобную и такую, чтобы не скользила, не оставляла следов на палубе и легко снималась и надевалась. Полимерный материал они закупили у канадской фирмы Foam Creations (позже Crocs поглотит ее бизнес) и выпустили первую партию в 1000 шт., которую вскоре полностью распродали на яхтенной выставке. Сначала модель назвали Beach, но она очень напоминала морду крокодила. Поэтому – Crocs.
Но во второй половине 2000-х обаяние новизны исчезло и к тому же появилось множество подделок. Продажи стали падать год от года. 2008 год компания закончила с убытком в $185 млн – в кризис спрос резко упал. Пришлось уволить 2000 рабочих.
«Они зомби. Они мертвы, хотя сами не знают об этом», – говорил о Crocs The Washington Post управляющий одного из инвестфондов. В 2010 г. журнал Time включил Crocs в список 50 наихудших изобретений и процитировал Тима Ганна, американского телеведущего в сфере моды: он называл сабо от Crocs «пластиковыми копытами».
Но инвесторы, которые поверили, что у бизнеса Crocs есть будущее, все же нашлись. В январе 2014 г. фонд Blackstone Group инвестировал в Crocs $200 млн, получив 13% акций и два места в совете директоров (через четыре года компания выкупит акции обратно за $183,7 млн).
Рис, посвятивший всю жизнь ритейлу, наблюдал за развитием событий не совсем со стороны: Crocs была его клиентом.
В 1988 г. Рис окончил Имперский колледж Лондона с дипломом химика, но ему больше нравилась работа управленца. В модном бренде Laura Ashley он дослужился до должности директора, отвечающего за работу двух сотен фирменных магазинов компании. В 1995 г. перешел в Reebok, где был вице-президентом по стратегии. Затем в 1999–2000 гг. был президентом ритейлового стартапа Wellspace. Оттуда перешел в консалтинговую фирму L.E.K. Consulting (Бостон, штат Массачусетс), где основал и возглавил практику в области ритейла и потребительских товаров, – там он встретился с Crocs и разрабатывал для компании план повышения эффективности бизнеса.
В 2014 г. гендиректор Crocs Джон Маккарвел ушел на пенсию. Хотя об этом было известно заранее, ему не смогли вовремя подыскать преемника. Было принято временное решение. В мае 2014 г. Рис был назначен президентом Crocs и фактически руководил компанией, пока шли поиски нового гендиректора. Тот появился в компании только в конце января следующего года, и некоторое время Грег Рибатт и Рис работали вместе. В июне 2017 г. Рибатт покинул пост, а Рис снова совместил обе должности. В сентябре прошлого года Crocs опять разделила руководство компанией на двоих. Президентом стала старожил Crocs Мишель Пул.
Новая надежда
«То, что я увидел еще в 2014 г., когда я начал работать, – Crocs была невероятным брендом <...> с нераскрытым потенциалом», – сказал Рис в интервью Investor’s Business Daily. Еженедельник Footwear News поинтересовался у Риса, с какими проблемами ему пришлось столкнуться сразу, как только он встал у руля компании. «Во-первых, команда менеджеров была очень слабой – им не хватало опыта работы с брендированными потребительскими товарами и в обувной промышленности, – рассказал Рис. – Во-вторых, царило недоверие к новой стратегии <...> потому что во многом видение [моей команды] было диаметрально противоположным предыдущей стратегии. Наконец, было много вещей, которые просто сломались: производство не очень хорошо работало, магазины не приносили прибыли, у оптовых покупателей склады ломились от запасов, дистрибуторы не платили по накладным и т. д.».
Рис сменил прежнюю команду и стал устранять проблемы одну за другой. «Поскольку [наша новая] стратегия была такой непохожей на прежнюю, потребовалось много времени, чтобы внедрить ее, принять и понять. Людям нужно было увидеть успех, прежде чем они ее приняли», – вспоминал он. Crocs закрыла почти каждый шестой из 624 своих магазинов – все точки, которые не показывали рентабельность выше определенного уровня. В дальнейшем количество магазинов еще существенно снизили, сейчас их 351.
За два года совместной работы Рис и Рибатт, согласившийся с новой стратегией, сократили половину ассортимента. «Мы понимали, что компания была сосредоточена на слишком многих моделях, некоторые [из которых] имели нулевые шансы на успех. Обувь для гольфа – такой пример. Мы делали много разных вещей, и кое-что явно было плохой идеей», – признавал Рис. Компания сосредоточилась на классических сабо, с которых начался бизнес Crocs, которые недоброжелатели называют самой уродливой обувью на свете.
По этому году можно судить, верна ли стратегия Риса. В I квартале продажи сабо увеличились на 87% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На них пришлось 76% выручки от продаж обуви против прежних 65%. Компания продолжает экспериментировать с новыми моделями классических сабо.
Но есть еще один вид обуви, на который сейчас делает ставку Рис, – это сандалии. В I квартале 2020 г. выручка от продаж сандалий увеличилась на 17%. Правда, доля в выручке от продаж обуви при этом упала с 24 до 17%. Но это потому, что сейчас сильно выросла популярность сабо. «В долгосрочной перспективе мы ожидаем, что сандалии будут более быстрорастущей категорией, чем наш основной бизнес по производству сабо», – сказал Рис на презентации итогов I квартала. Мировой рынок этой обуви он оценивает в $30 млрд. «Мы на нем имеем доли процента, так что у нас есть большие возможности для роста», – цитирует его Footwear News.
Бибер и Бекхэм
«Я увидел бренд, который мог бы быть гораздо более популярным среди миллениалов. Со временем мы добились этого», – рассказывал Рис Investor’s Business Daily. Компания стала уделять больше внимания присутствию в интернете. «Очевидно, что потребитель переходит к покупкам онлайн, – рассуждал Рис в разговоре с Footwear News. – Этот процесс набирает обороты в развитых странах Запада, а в развивающемся мире вообще идет стремительно. В Китае, Индии, Индонезии и других странах потребитель сразу перескакивает на этап покупки в интернете. Что неплохо, потому что обычные магазины – это инфраструктура с очень высокими затратами. Логично сократить розничную торговлю [офлайн] и сосредоточить все внимание на продажах онлайн». В I квартале онлайн-продажи Crocs выросли на 75,3% и принесли 32,3% выручки по сравнению с 30,1% год назад.
Чтобы привлечь молодежь, Crocs сделала акцент на персонализации, говорил Рис CNBC. Crocs – единственный бренд, который можно персонализировать прямо в магазине, при покупке, объяснял один из топ-менеджеров компании американской газете The Daily Camera. Речь идет о джиббитсах (jibbitz) – украшениях, которые можно вставлять в дырки в кроксах. Их придумала не сама компания, а домохозяйка Шери Шмельцер из небольшого американского городка. В 2006 г. Crocs выкупила права на ее изобретение за $20 млн. Продажи джиббитсов удвоились по сравнению с началом прошлого года. Компания старается делать их как можно актуальнее: в форме эмодзи и других элементов молодежной культуры.
Crocs наладила сотрудничество со знаменитостями, такими как Дрю Бэрримор, Джон Сина, Оливия Нил, с модными домами с солидной историей – Balenciaga и др., молодыми лейблами уличной одежды – например, Chinatown Market и др. Пионером стал в 2016 г. британский дизайнер Кристофер Кейн, включивший в свою коллекцию раскрашенные под мрамор кроксы с джиббитсами из крупных поделочных камней. Следом Balenciaga создал версию кроксов на пятидюймовой платформе – $850 за пару.
2021 г. Crocs начала с выпуска коллекции в коллаборации с французским EDM-музыкантом Владимиром Кошмаром. А в апреле ограниченный выпуск кроксов в форме героя диснеевского мультфильма «Тачки» Молнии Маккуина был распродан меньше чем за час. Эти сабо, кстати, были снабжены подсветкой. Рис обещал CNN, что в этом году сотрудничество со знаменитостями значительно расширится.
Проекты со звездами не всегда имеют успех. В 2020 г. Crocs уже выпускала обувь по проекту певца Джастина Бибера. В этом году он повторил опыт. Бибер придумал обувь лавандового оттенка с джиббитсами в виде мишек и зайчиков. Чтобы продвинуть продажи в Китае, Бибер организовал квест для своих фанатов: в девяти городах появились игровые автоматы, где манипулятором надо было достать мягкую игрушку, но среди игрушек были кроксы. (Crocs сейчас считает, что самые большие возможности для долгосрочного роста открываются в Азии, к тому же здесь сосредоточено ее производство – три года назад она закрыла последние фабрики в Мексике и Италии, оставив заводы в основном во Вьетнаме и ряде других стран, включая Китай и Боснию.) Поклонники Бибера были в восторге. Но когда он послал свое творение в подарок Виктории Бекхэм, та заявила, что скорее умрет, чем их наденет.
Кроксы засветились даже на «Оскаре»: в этом году музыкант Questlove (Амир Томпсон) явился на церемонию в кроксах с напылением из 24-каратного золота. Но он не первый, кто прошелся в пластиковой обуви по красной дорожке: в прошлом году это сделал актер Николас Браун на Emmy. «Нормы общества и ожидания людей меняются», – говорил Рис Business Insider, вспоминая, что в детстве в Англии он должен был каждый день перед школой чистить до блеска черные туфли. – Туфли были неудобными, но этого от них и не ждали». Но не известно, удалось ли бы Рису прийти в кроксах в лондонскую школу и в наши дни. Это не церемония «Оскара» – в современной Англии форма является обязательной в 90% школ. Ее там изобрели во времена правления Генриха VIII (1509–1547) и не собираются расставаться с традициями.