«Новатэк» и «Северсталь» к 2023 г. запустят совместный водородный проект

В мире растет спрос на технологии выпуска и транспортировки водорода как наиболее чистого топлива в отличие от углеводородов и угля на фоне тренда на декарбонизацию (снижение выбросов СО2) и повышенного внимания к климатической повестке. В частности, ЕС планирует к 2050 г. добиться углеродной нейтральности, т. е. снижения до нуля разницы между выбросами СО2 и их поглощением экосистемой. Доля водорода в мировом энергобалансе к 2050 г. может достигнуть 7–25%, прогнозировал вице-премьер РФ Александр Новак в декабре 2020 г. Но развитие водородной энергетики требует существенных инвестиций. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в интервью «Ведомостям» в конце мая оценивал необходимые вложения в развитие водородных технологий в России более чем в 50 млрд руб.