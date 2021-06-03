«Новатэк» и «Северсталь» к 2023 г. запустят совместный водородный проект

«Новатэк» и «Северсталь» к 2023 г. запустят совместный водородный проектНо заместить уголь водородом в ближайшее время не удастся, считают эксперты
4 июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) компании «Новатэк» и «Северсталь» подпишут соглашение о совместном проекте по выпуску и использованию водорода. Об этом «Ведомостям» сообщил глава металлургической компании Александр Шевелев. «Ведомости» направили запрос в «Новатэк».
Пилотное производство планируется запустить на площадке «Северстали» в Череповце (Вологодская обл.) к 2023 г., уточнил «Ведомостям» директор компании по развитию бизнеса и корпоративным венчурным проектам Андрей Лаптев. Топ-менеджер добавил, что сроки еще окончательно не утверждены. «Планируем в 2021–2022 гг. прорабатывать вопросы по схеме инфраструктуры, готовить технико-экономическое обоснование проекта и изучать его финансовую модель», – добавил он.
Проект предусматривает развитие и других зеленых технологий: утилизацию углекислого газа (СО2) при производстве из метана так называемого голубого водорода (более чистого в производстве, чем зеленый, по терминологии ЕС) и использование его при производстве стали. Также будут разработаны технологии хранения и транспортировки водорода. «Новатэк» выступит поставщиком газа для проекта и совместно с «Северсталью» примет участие в разработке водородных технологий. Директор аналитической группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Ratings Юлия Бучнева оценивает стоимость пилотного проекта в $100–200 млн.
«Северсталь» в будущем хочет заменить в производственной цепочке плавки уголь на водород, уточнил Лаптев. Но для этого нужно существенно снизить себестоимость его производства. «Сейчас производство зеленого водорода (получаемого методом электролиза воды на возобновляемых источниках энергии. – «Ведомости») стоит $5–7 за 1 кг. Чтобы сильно не поднимать цены на сталь, водород должен стоить около $1,5 за 1 кг. Тогда он заменит уголь», – сказал он.
Бучнева отмечает, что пока все проекты в области снижения выбросов СО2 носят скорее экспериментальный характер. «Это либо пилотные проекты, либо демонстрационные установки», – говорит она.
По ее словам, основной вопрос – как экономически и технологически эффективно заменить уголь водородом в сталеплавильном производстве, а также как производить водород с минимальными выбросами СО2. Пилотные проекты таких технологий, по ее мнению, появятся в течение ближайших 3–5 лет, но отработанные механизмы, которые можно будет масштабировать в промышленных масштабах, – много позднее.
Аналитик по товарным рынкам «Открытие брокера» Оксана Лукичева добавляет, что в мире пока отсутствуют технологии, снижающие себестоимость водорода до уровня, который позволит экономически эффективно использовать его в металлургическом производстве. Поэтому и задачу по замещению угля в металлургическом производстве она считает на данном этапе развития водородных технологий недостижимой. При этом рынок сбыта водорода очень ограничен. «Он производится и используется в нефтепереработке, а также при производстве аммиака. Технологии производства электроэнергии из водорода пока не существует», – указывает Лукичева. Но из-за новых климатических целей по снижению выбросов парниковых газов, по словам эксперта, формируется рынок водорода. Компании спешат заключить предварительные соглашения о проектах в этой сфере, но они потребуют больших инвестиций – в первую очередь в НИОКР, подчеркнула Лукичева.
В мире растет спрос на технологии выпуска и транспортировки водорода как наиболее чистого топлива в отличие от углеводородов и угля на фоне тренда на декарбонизацию (снижение выбросов СО2) и повышенного внимания к климатической повестке. В частности, ЕС планирует к 2050 г. добиться углеродной нейтральности, т. е. снижения до нуля разницы между выбросами СО2 и их поглощением экосистемой. Доля водорода в мировом энергобалансе к 2050 г. может достигнуть 7–25%, прогнозировал вице-премьер РФ Александр Новак в декабре 2020 г. Но развитие водородной энергетики требует существенных инвестиций. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в интервью «Ведомостям» в конце мая оценивал необходимые вложения в развитие водородных технологий в России более чем в 50 млрд руб.
Проекты в области развития водородных технологий уже реализуют крупнейшие нефтегазовые и энергетические компании мира: британская BP, англо-голландская Shell, французская TotalEnergies, норвежская Equinor, французская Engie. В России водородными технологиями намерены заниматься «Газпром» (создал для этого специализированную «дочку» – «Газпром водород»), а также «Роснефть» (договаривается о совместных проектах в этой области с BP) и «Новатэк». Об интересе к водородным технологиям ранее также заявляли «Лукойл», «Газпром нефть», «Росатом», «Роснано» и «Энел Россия».
В рамках ПМЭФа 3 июня рамочные соглашения о сотрудничестве в водородной сфере подписали также «Северсталь» и «Евраз» – с «Газпром нефтью», а «Новатэк» – с TotalEnergies. Однако конкретные проекты в рамках этих документов пока не анонсированы.