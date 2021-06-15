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«Газпром нефть» инвестирует 500 млрд рублей в разработку Бованенково и Харасавэя

Проект существенно увеличит долю добычи газа в портфеле компании
Анна Подлинова
Газовый промысел № 1 Бованенковского месторождения /«Газпром нефть»

На развитие Бованенковского и Харасавэйского месторождений, которые разрабатывает «Газпром нефть» по долгосрочным рисковым операторским договорам с «Газпромом» (держатель лицензии), потребуется около полутриллиона рублей, заявил генеральный директор нефтяной компании Александр Дюков в ходе пресс-конференции 15 июня 2021 г. по итогам годового общего собрания акционеров. Источники финансирования проекта Дюков не уточнил. Ввод проекта в Ямало-Ненецком АО в промышленную эксплуатацию ожидается в 2024–2026 гг. 

Финальное инвестиционное решение по проекту компания примет в середине 2022 г., добавил заместитель генерального директора «Газпром нефти» по разведке и добыче Вадим Яковлев. В июле 2020 г. в интервью «Интерфаксу» Яковлев говорил, что долгосрочные рисковые операторские договоры – это универсальный механизм структурирования взаимоотношений между «Газпромом» и «Газпром нефтью», в рамках которого нефтяная компания получает значительную дополнительную инвестиционную нагрузку и несет ответственность перед материнской компанией.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных