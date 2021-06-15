«Газпром нефть» инвестирует 500 млрд рублей в разработку Бованенково и Харасавэя

«Газпром нефть» инвестирует 500 млрд рублей в разработку Бованенково и ХарасавэяПроект существенно увеличит долю добычи газа в портфеле компании
На развитие Бованенковского и Харасавэйского месторождений, которые разрабатывает «Газпром нефть» по долгосрочным рисковым операторским договорам с «Газпромом» (держатель лицензии), потребуется около полутриллиона рублей, заявил генеральный директор нефтяной компании Александр Дюков в ходе пресс-конференции 15 июня 2021 г. по итогам годового общего собрания акционеров. Источники финансирования проекта Дюков не уточнил. Ввод проекта в Ямало-Ненецком АО в промышленную эксплуатацию ожидается в 2024–2026 гг.
Финальное инвестиционное решение по проекту компания примет в середине 2022 г., добавил заместитель генерального директора «Газпром нефти» по разведке и добыче Вадим Яковлев. В июле 2020 г. в интервью «Интерфаксу» Яковлев говорил, что долгосрочные рисковые операторские договоры – это универсальный механизм структурирования взаимоотношений между «Газпромом» и «Газпром нефтью», в рамках которого нефтяная компания получает значительную дополнительную инвестиционную нагрузку и несет ответственность перед материнской компанией.