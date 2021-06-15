«Газпром нефть» инвестирует 500 млрд рублей в разработку Бованенково и Харасавэя

Финальное инвестиционное решение по проекту компания примет в середине 2022 г., добавил заместитель генерального директора «Газпром нефти» по разведке и добыче Вадим Яковлев. В июле 2020 г. в интервью «Интерфаксу» Яковлев говорил, что долгосрочные рисковые операторские договоры – это универсальный механизм структурирования взаимоотношений между «Газпромом» и «Газпром нефтью», в рамках которого нефтяная компания получает значительную дополнительную инвестиционную нагрузку и несет ответственность перед материнской компанией.