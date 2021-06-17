Как власти Москвы заставляют работодателей проводить вакцинацию сотрудников

15 июня главный санитарный врач Москвы Елена Андреева своим постановлением обязала московских работодателей из сферы услуг и торговли вакцинировать 60% сотрудников. Речь идет о вакцинации сотрудников, которые по роду деятельности ежедневно контактируют с большим числом людей. Это персонал предприятий торговли, сферы услуг, общественного питания, ЖКХ, транспорта, образования, здравоохранения, соцзащиты, а также клиентских отделений банков, МФЦ, почтовых отделений, салонов красоты, фитнес-клубов, театров, кинотеатров, концертных залов и т. д. Обязательная вакцинация распространяется также на госслужащих. Ситуация с коронавирусной инфекцией в Москве ухудшается, причем чаще всего болеют люди трудоспособного возраста от 18 до 60 лет. А из числа заболевших работающее население составляет 73%. Организовать вакцинацию 60% персонала первым компонентом вакцины или однокомпонентной вакциной надо до 15 июля, работодатели должны усилить информационно-разъяснительную работу среди сотрудников, говорится в постановлении.