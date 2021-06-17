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Как власти Москвы заставляют работодателей проводить вакцинацию сотрудников

Насколько реально получить согласие 2 млн работников московских организаций и организовать их вакцинацию
Юлиана Петрова Максим Иванов Дарья Молоткова
В Москве, согласно данным mos.ru, 100 центров вакцинации на базе поликлиник, а также пункты в торговых центрах и других общественных местах, количество которых не уточняется /Андрей Гордеев / Ведомости

15 июня главный санитарный врач Москвы Елена Андреева своим постановлением обязала московских работодателей из сферы услуг и торговли вакцинировать 60% сотрудников. Речь идет о вакцинации сотрудников, которые по роду деятельности ежедневно контактируют с большим числом людей. Это персонал предприятий торговли, сферы услуг, общественного питания, ЖКХ, транспорта, образования, здравоохранения, соцзащиты, а также клиентских отделений банков, МФЦ, почтовых отделений, салонов красоты, фитнес-клубов, театров, кинотеатров, концертных залов и т. д. Обязательная вакцинация распространяется также на госслужащих. Ситуация с коронавирусной инфекцией в Москве ухудшается, причем чаще всего болеют люди трудоспособного возраста от 18 до 60 лет. А из числа заболевших работающее население составляет 73%. Организовать вакцинацию 60% персонала первым компонентом вакцины или однокомпонентной вакциной надо до 15 июля, работодатели должны усилить информационно-разъяснительную работу среди сотрудников, говорится в постановлении.

По данным департамента здравоохранения Москвы, работников категорий, определенных постановлением, в Москве 3,5–4 млн человек. Вакцинации подлежат 60%, т. е. чуть более 2 млн человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных