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Хоккеист Евгений Малкин и его партнеры увеличат производство воды

Diversus Group построит завод на 232 млн бутылок в год
Екатерина Бурлакова
Евгению Малкину, нападающему Pittsburgh Penguins (США), принадлежит 25% в «Эссеншл аква» /Евгений Разумный / Ведомости

Компания Diversus Group построит завод по производству витаминизированной воды и функциональных напитков в Раменском районе Подмосковья, следует из презентации проекта, с которой ознакомились «Ведомости». Основатель и гендиректор Diversus Group Николай Альтштейн это подтвердил. По его словам, компания уже разработала проект и приобрела оборудование, завершить строительство планируется к концу 2022 г.

На этом заводе будет организован розлив продукции компании «Эссеншл аква», говорит Альтштейн. Она уже работает на рынке около трех лет и выпускает витаминизированную воду под брендом Essential Aqua. 35% долей в ООО «Эссеншл аква» принадлежит непосредственно Diversus Group, 10% – Альтштейну. Еще 25% – у Евгения Малкина, нападающего хоккейного клуба Национальной хоккейной лиги Pittsburgh Penguins (США). На бутылках с водой используется изображение спортсмена. Представитель Малкина не стал комментировать его участие в проекте.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных