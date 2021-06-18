Хоккеист Евгений Малкин и его партнеры увеличат производство воды

Хоккеист Евгений Малкин и его партнеры увеличат производство водыDiversus Group построит завод на 232 млн бутылок в год
Компания Diversus Group построит завод по производству витаминизированной воды и функциональных напитков в Раменском районе Подмосковья, следует из презентации проекта, с которой ознакомились «Ведомости». Основатель и гендиректор Diversus Group Николай Альтштейн это подтвердил. По его словам, компания уже разработала проект и приобрела оборудование, завершить строительство планируется к концу 2022 г.
На этом заводе будет организован розлив продукции компании «Эссеншл аква», говорит Альтштейн. Она уже работает на рынке около трех лет и выпускает витаминизированную воду под брендом Essential Aqua. 35% долей в ООО «Эссеншл аква» принадлежит непосредственно Diversus Group, 10% – Альтштейну. Еще 25% – у Евгения Малкина, нападающего хоккейного клуба Национальной хоккейной лиги Pittsburgh Penguins (США). На бутылках с водой используется изображение спортсмена. Представитель Малкина не стал комментировать его участие в проекте.