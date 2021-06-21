«Зарубежнефть» и бельгийская DEME намерены построить ветропарк во Вьетнаме

«Зарубежнефть» и бельгийская DEME намерены построить ветропарк во ВьетнамеСтроительство морской генерации на 1 ГВт может занять до пяти лет и стоить до $3 млрд
Мощность ветропарка «Винь Фонг» во Вьетнаме, по данным «Зарубежнефти», будет достигать 1 ГВт. «Зарубежнефть» в приоритетном порядке будет фокусироваться на участии в проектах офшорной ветрогенерации», – сказал заместитель генерального директора по добыче Олег Акимов в интервью журналу «Энергетическая политика».
По его словам, сейчас «Зарубежнефть» и «Вьетсовпетро» (СП «Зарубежнефти» и вьетнамской госкомпании PetroVietnam) с «дочками» бельгийской DEME – Deme Offshore BE NV и Deme Concessions Wind NV – работают над совместным проектом строительства офшорного ветропарка во Вьетнаме мощностью 1 ГВт. Дата начала строительства пока не определена. Компании намерены и в дальнейшем вести стратегическое сотрудничество по морской ветроэнергетике, добавил он.