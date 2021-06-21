«Зарубежнефть» и бельгийская DEME намерены построить ветропарк во Вьетнаме

По его словам, сейчас «Зарубежнефть» и «Вьетсовпетро» (СП «Зарубежнефти» и вьетнамской госкомпании PetroVietnam) с «дочками» бельгийской DEME – Deme Offshore BE NV и Deme Concessions Wind NV – работают над совместным проектом строительства офшорного ветропарка во Вьетнаме мощностью 1 ГВт. Дата начала строительства пока не определена. Компании намерены и в дальнейшем вести стратегическое сотрудничество по морской ветроэнергетике, добавил он.