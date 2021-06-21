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«Зарубежнефть» и бельгийская DEME намерены построить ветропарк во Вьетнаме

Строительство морской генерации на 1 ГВт может занять до пяти лет и стоить до $3 млрд
Анна Подлинова
Установки ветрогенерации отличаются высокой эффективностью, улавливая ветер на море, что позволяет получать низкую цену электроэнергии /Remko de Waal / ANP / AFP

Мощность ветропарка «Винь Фонг» во Вьетнаме, по данным «Зарубежнефти», будет достигать 1 ГВт. «Зарубежнефть» в приоритетном порядке будет фокусироваться на участии в проектах офшорной ветрогенерации», – сказал заместитель генерального директора по добыче Олег Акимов в интервью журналу «Энергетическая политика».

По его словам, сейчас «Зарубежнефть» и «Вьетсовпетро» (СП «Зарубежнефти» и вьетнамской госкомпании PetroVietnam) с «дочками» бельгийской DEME – Deme Offshore BE NV и Deme Concessions Wind NV – работают над совместным проектом строительства офшорного ветропарка во Вьетнаме мощностью 1 ГВт. Дата начала строительства пока не определена. Компании намерены и в дальнейшем вести стратегическое сотрудничество по морской ветроэнергетике, добавил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных