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«Мираторг» будет производить сырье для гепарина с голландской Van Hessen

Этот препарат востребован в России и мире из-за пандемии коронавируса
Екатерина Бурлакова Мария Котова
Продукция «Мираторга» и его партнера, скорее всего, будет востребована, в том числе и на экспорт /Мираторг

«Мираторг» попросил Федеральную антимонопольную службу (ФАС) дать предварительное согласие на приобретение 50% в курском ООО «Гепаринус», сказано на сайте службы. Эта фирма зарегистрирована в конце прошлого года, она на 100% принадлежит нидерландской Van Hessen, которая, как сказано на ее сайте, занимается поставкой мясных субпродуктов, компонентов для фармацевтической отрасли, в том числе для производства гепарина (препарат для разжижения крови). Компании планируют создать совместное предприятие именно для производства сырья для гепарина, говорит человек, знакомый с их планами. Представители «Мираторга» и Van Hessen на вопросы «Ведомостей» не ответили.

«Мираторг» братьев Виктора и Александра Линников – один из лидеров российского агропрома: в частности, компания является крупнейшим производителем свинины и говядины в стране. Ранее она уже заявляла о планах создать производства гепарина в Курской области: соглашение об этом было подписано в этом году с администрацией региона на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Заявленные инвестиции – 1,4 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных