«Мираторг» будет производить сырье для гепарина с голландской Van Hessen

«Мираторг» попросил Федеральную антимонопольную службу (ФАС) дать предварительное согласие на приобретение 50% в курском ООО «Гепаринус», сказано на сайте службы. Эта фирма зарегистрирована в конце прошлого года, она на 100% принадлежит нидерландской Van Hessen, которая, как сказано на ее сайте, занимается поставкой мясных субпродуктов, компонентов для фармацевтической отрасли, в том числе для производства гепарина (препарат для разжижения крови). Компании планируют создать совместное предприятие именно для производства сырья для гепарина, говорит человек, знакомый с их планами. Представители «Мираторга» и Van Hessen на вопросы «Ведомостей» не ответили.