Правительство вернулось к идее акцизов на сладкие напитки

Правительство вернулось к идее акцизов на сладкие напиткиЭто может привести к резкому скачку цен
Правительство рассматривает идею введения акцизов на сладкие напитки и уже дало поручение проработать эту инициативу заинтересованным ведомствам. Об этом «Ведомостям» сообщили два человека, участвовавших в обсуждении этого вопроса. Информацию подтвердил представитель Минсельхоза: в ведомство поступил протокол по итогам совещания у первого замруководителя аппарата правительства Валерия Сидоренко, в котором поручено предложить критерии «отнесения сахаросодержащих напитков к подакцизным».
Минфин, по словам его представителя, обсуждает с другими ведомствами вопрос о целесообразности введения акцизов на безалкогольные напитки, содержащие сахар или другие подсластители. Пресс-служба правительства отказалась от комментариев.
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