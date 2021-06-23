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Правительство вернулось к идее акцизов на сладкие напитки

Это может привести к резкому скачку цен
Екатерина Бурлакова Дмитрий Гринкевич
PIXABAY

Правительство рассматривает идею введения акцизов на сладкие напитки и уже дало поручение проработать эту инициативу заинтересованным ведомствам. Об этом «Ведомостям» сообщили два человека, участвовавших в обсуждении этого вопроса. Информацию подтвердил представитель Минсельхоза: в ведомство поступил протокол по итогам совещания у первого замруководителя аппарата правительства Валерия Сидоренко, в котором поручено предложить критерии «отнесения сахаросодержащих напитков к подакцизным».

Минфин, по словам его представителя, обсуждает с другими ведомствами вопрос о целесообразности введения акцизов на безалкогольные напитки, содержащие сахар или другие подсластители. Пресс-служба правительства отказалась от комментариев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных