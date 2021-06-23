Правительство вернулось к идее акцизов на сладкие напитки

Правительство рассматривает идею введения акцизов на сладкие напитки и уже дало поручение проработать эту инициативу заинтересованным ведомствам. Об этом «Ведомостям» сообщили два человека, участвовавших в обсуждении этого вопроса. Информацию подтвердил представитель Минсельхоза: в ведомство поступил протокол по итогам совещания у первого замруководителя аппарата правительства Валерия Сидоренко, в котором поручено предложить критерии «отнесения сахаросодержащих напитков к подакцизным».