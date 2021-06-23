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Открытие Турции привело к взрыву спроса со стороны российских туристов

По итогам года страну может посетить 5 млн туристов из России
Вера Кузьмина Анастасия Львова
По итогам 2021 г. российский турпоток в Турцию может вырасти до 5 млн человек /Ведомости

Объем продаж туров на сервисе Level.Travel за минувшие выходные, 19–20 июня, вырос ровно в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом (выходными 12–13 июня), а выручка – в 5 раз, сообщил «Ведомостям» Дмитрий Малютин, CEO и сооснователь сервиса. Драйвером стала Турция, сформировав 79% продаж со средним чеком в 113 652 руб. 18 июня было принято решение о возобновлении авиасообщения с этой страной. Открытие турецких курортов перетянуло внимание туристов от российских курортов и Абхазии, которые лидировали с начала этого летнего сезона.

Продажи туров на российские морские курорты за неделю упали на 70 процентных пунктов, сообщают в Level.Travel. Турцию открыли очень вовремя, на российских курортах, включая Карелию, Калининград, уже нечего продавать – гостиницы загружены до конца августа, поясняет представитель туроператора «Интурист».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных