Открытие Турции привело к взрыву спроса со стороны российских туристов

Объем продаж туров на сервисе Level.Travel за минувшие выходные, 19–20 июня, вырос ровно в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом (выходными 12–13 июня), а выручка – в 5 раз, сообщил «Ведомостям» Дмитрий Малютин, CEO и сооснователь сервиса. Драйвером стала Турция, сформировав 79% продаж со средним чеком в 113 652 руб. 18 июня было принято решение о возобновлении авиасообщения с этой страной. Открытие турецких курортов перетянуло внимание туристов от российских курортов и Абхазии, которые лидировали с начала этого летнего сезона.