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«Росатом» резко увеличил финансирование своего машиностроительного дивизиона

Вовремя: МЭА рекомендовало к 2030 году увеличить строительство АЭС в 4 раза
Александр Волобуев Екатерина Максимушкина
Сегодняшнее стремление многих стран к безуглеродной экономике играет на руку атомной отрасли /Валерий Матыцин / ТАСС

Готовим почву

Компания «АЭМ-технологии», входящая в машиностроительный дивизион «Росатома» «Атомэнергомаш», в 2021–2023 гг. вложит 9,7 млрд руб. в модернизацию производства, рассказал «Ведомостям» гендиректор компании Игорь Котов. Инвестпрограмма «АЭМ-технологий» на ближайшие три года в 1,6 раза превышает капзатраты на предыдущую трехлетку (2018–2020 гг.) и почти в 6 раз – инвестпрограмму на 2015–2017 гг., уточнили в компании. Соотношение собственных и заемных средств в структуре инвестпрограммы в компании не раскрыли.

«АЭМ-технологии» – единственная в России компания, выпускающая полный комплект ядерной паропроизводящей установки (ядерный реактор и сопутствующее оборудование) для АЭС. Инвестпрограмма до 2023 г. предусматривает модернизацию ее ключевых производственных активов – заводов «Атоммаш» (Волгодонск) и «Петрозаводскмаш» (Петрозаводск).

Котов уточнил, что на этих предприятиях будут введены в эксплуатацию модернизированные станки, новые установки для сварки кольцевых и забойных швов, новая установка автоматической наплавки и дробеструйная камера. Завершены модернизация и оснащение системой числового программного управления (ЧПУ) тяжелого станка 1580 на «Петрозаводскмаше», в планах поставка в 2021 г. нового станка с ЧПУ. «В следующем году начнем реализацию проекта по модернизации пресса усилием 15 000 т на «Атоммаше». Таких прессов в мире единицы. Естественно, что тут не обойтись без участия компании-производителя – японской IHI Corporation», – добавил Котов.

В «Росатоме» уточнили «Ведомостям», что объем инвестпрограммы вырастет по всему «Атомэнергомашу», куда помимо «АЭМ-технологий» входят опытно-конструкторские и инжиниринговые предприятия. В 2021 г. инвестиции в основной капитал составят 12,8 млрд руб. против 4 млрд руб. в 2018 г. При этом портфель заказов дивизиона, по данным госкорпорации, за это время увеличился с 454,7 млрд до 850 млрд руб.

Завершение инвестиционного цикла синхронизировано по времени с планируемым пиком загрузки производственных мощностей машиностроительных заводов в 2023–2025 гг., поясняет Котов. Именно на этот период придутся основные отгрузки оборудования для расположенной в Турции АЭС «Аккую» и атомных станций «Тяньвань» и «Сюйдапу» в Китае. Кроме того, по времени это совпадает с началом отгрузок для новых объектов в Венгрии, Египте и Финляндии, добавил он.

Сегодня «Росатом» строит три новых энергоблока АЭС в России (два на Курской АЭС суммарной мощностью 2,5 ГВт и экспериментальный Брест-ОД-300 на быстрых нейтронах на 300 МВт в Северске) и 35 блоков – за рубежом. Атомные станции российского дизайна возводятся в 12 странах, включая КНР, Турцию, Индию, Египет, Венгрию, Финляндию. Портфель зарубежных заказов «Росатома» на ближайшие 10 лет в конце прошлого года оценивался в $140 млрд. В июне 2021 г. гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев говорил, что в текущем году он останется на уровне $130–140 млрд.

По числу сооружаемых блоков российская госкорпорация уверенно опережает конкурентов – американскую Westinghouse, китайскую CNNC, франко-японскую Framatome, южнокорейскую KEPCO. Всего же, по данным Всемирной ядерной ассоциации (World Nuclear Association) на июнь 2021 г., в мире строится более 50 ядерных реакторов в 16 странах, эксплуатируется порядка 440 реакторов суммарной мощностью 400 ГВт (около 10% от всей генерации) в 32 государствах.

Растущий рынок

В США, Китае, России и Канаде сегодня активно работают над новыми типами реакторов, включая реакторы на быстрых нейтронах и маломощные реакторы для мини-АЭС. Даже в Европе зеленые активисты признают, что без АЭС не получится существенно снизить выбросы СО2. В частности, в Германии в сентябре 2020 г. представители двух организаций по защите экологии предложили отложить анонсированный ранее властями полный отказ от атомной энергетики в стране по меньшей мере до 2030 г.

Польша также в сентябре прошлого года объявила о планах выделить $40 млрд на строительство нескольких АЭС, первая из которых должна заработать в 2023 г. Сегодня в стране до 74% электроэнергии вырабатывается на угольных ТЭС, и быстрое «озеленение» энергетики без АЭС, которых в Польше пока нет вообще, невозможно.

В Великобритании правительство ведет переговоры с консорциумом компаний во главе с Rolls-Royce по выделению до 2 млрд фунтов для строительства в стране 16 малых модульных реакторов к 2050 г.

В июньском докладе Международное энергетическое агентство для снижения выбросов СО2 рекомендовало к 2030 г. увеличить темпы строительства АЭС в мире в 4 раза до 24 ГВт в год, обращая внимание на более стабильную выработку электроэнергии атомными станциями, чем ветряными и солнечными. В феврале 2021 г. о важности вклада атомной энергетики в процесс перехода к ВИЭ также заявил в интервью Financial Times министр экономики, торговли и промышленности Японии Хироси Кадзияма. Таким образом, отмечало издание, даже в стране, которая после аварии на АЭС «Фукусима-1» в 2011 г. полагалась для выработки электроэнергии в основном на импортируемое ископаемое топливо, наметился сдвиг к ядерным технологиям в процессе обсуждения вопроса о способах снижения вредных выбросов.

Мировые лидеры в области производства оборудования для атомной энергетики в таких условиях не испытывают недостатка в заказах. Южнокорейская KEPCO запустила в августе 2020 г. первый реактор на АЭС «Барака» в Абу-Даби, готовятся к вводу в эксплуатацию еще три реактора. Также в сотрудничестве с Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering компания будет разрабатывать плавучие АЭС по примеру российского плавучего комплекса «Академик Ломоносов» мощностью 80 МВт (работает с декабря 2019 г. в порту города Певек на Чукотке). Об аналогичных планах объявила и китайская CNNC.

Westinghouse продолжает сотрудничество с украинским «Энергоатомом»: в июне 2021 г. компании подписали соглашение о поставке топлива для АЭС «Ровно». В это же время Westinghouse закрыла сделку по покупке канадской компании Laveer Engineering, которая поможет американцам обслуживать тяжеловодные ядерные реакторы CANDU, а французская Framatome объявила о приобретении Valinox Nucléaire SAS (специализируется на производстве бесшовных труб для парогенераторов АЭС).

Гендиректор российского Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов отмечает, что интерес к атомной энергетике резко падает после каждой серьезной катастрофы, такой как взрыв на Чернобыльской АЭС в 1986 г. или «Фукусиме» в 2011 г. В обществе начинают царить панические настроения, а атомщикам приходится еще долго восстанавливать репутацию, добавляет он. При этом сегодняшнее стремление многих стран к безуглеродной экономике, по его словам, играет на руку атомной отрасли, хотя в ЕС все еще нет однозначно положительного либо отрицательного отношения к ядерной энергетике. Атомные стройки в обозримом будущем будут активнее развиваться в Азии (например, в Китае) на фоне возрастающей потребности в электроэнергии, говорит Симонов. Именно на этот регион, по словам эксперта, нужно ориентироваться «Росатому».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных