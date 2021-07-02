«Росатом» резко увеличил финансирование своего машиностроительного дивизиона

Гендиректор российского Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов отмечает, что интерес к атомной энергетике резко падает после каждой серьезной катастрофы, такой как взрыв на Чернобыльской АЭС в 1986 г. или «Фукусиме» в 2011 г. В обществе начинают царить панические настроения, а атомщикам приходится еще долго восстанавливать репутацию, добавляет он. При этом сегодняшнее стремление многих стран к безуглеродной экономике, по его словам, играет на руку атомной отрасли, хотя в ЕС все еще нет однозначно положительного либо отрицательного отношения к ядерной энергетике. Атомные стройки в обозримом будущем будут активнее развиваться в Азии (например, в Китае) на фоне возрастающей потребности в электроэнергии, говорит Симонов. Именно на этот регион, по словам эксперта, нужно ориентироваться «Росатому».