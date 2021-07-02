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ОСК просит восстановить работу эксклюзивного поставщика кабелей для ВМФ

Управляющий «Севкабелем» не может найти станки и документацию
Ксения Потаева Екатерина Литова Алексей Никольский Сергей Балуев
Сейчас отсутствие продукции «Севкабеля» не влияет на выполнение военных заказов /«Севкабель»

АО «Объединенная судостроительная компания» (ОСК) написало письма собственнику обанкротившегося ООО «ПК «Севкабель» – банку непрофильных активов «Траст» – и конкурсному управляющему предприятием Кириллу Пестрякову с требованием возобновить производство кабелей, используемых при строительстве и ремонте подводных кораблей ВМФ РФ. Копия письма управляющему есть у «Ведомостей». В ОСК подтвердили факт его направления, а Пестряков – получение и содержание. О том, что ОСК ранее обратилась в «Траст», говорится в письме конкурсному управляющему.

В письме ОСК говорится, что «Севкабель» является единственным в России производителем кабеля марок РКМГЭ (ТУ 16-505.270-83) и РКПГВ (ТУ 16-505.962-82, ТУ 16-505.960-82), используемых при строительстве и ремонте подводных кораблей ВМФ РФ, в том числе предназначенных для ядерного сдерживания. Комплектующие для российских подлодок не закупают за границей, так как это продукция стратегического назначения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных