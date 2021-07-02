ОСК просит восстановить работу эксклюзивного поставщика кабелей для ВМФ

В письме ОСК говорится, что «Севкабель» является единственным в России производителем кабеля марок РКМГЭ (ТУ 16-505.270-83) и РКПГВ (ТУ 16-505.962-82, ТУ 16-505.960-82), используемых при строительстве и ремонте подводных кораблей ВМФ РФ, в том числе предназначенных для ядерного сдерживания. Комплектующие для российских подлодок не закупают за границей, так как это продукция стратегического назначения.