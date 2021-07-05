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Угольщиков обяжут продавать до 10% реализуемого угля на бирже

Это должно стабилизировать растущие в РФ цены, считают власти
Василий Милькин
Россия в основном экспортирует высококалорийные марки энергетических углей, в то время как на внутренний рынок идет низкокалорийный уголь /Андрей Гордеев / Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минэнерго разработали проект совместного приказа о введении нормативов продаж угля на бирже. Как сообщил «Ведомостям» представитель ФАС, компании, занимающие доминирующее положение на рынках, должны будут выставлять на биржу до 10% от месячного совокупного объема реализации в России определенных марок углей. Приказ касается энергетического угля, в том числе бурого угля и антрацита: речь идет о марках Б, Д, ДГ, Г, ГЖ, Ж, СС, Т и А. По мнению собеседника «Ведомостей», введение биржевых нормативов для энергетического угля позволит стабилизировать цены и ситуацию на рынке в целом.

Представитель Минэнерго подтвердил «Ведомостям» существование документа и заявил, что установление минимального объема продаж угля на бирже «позволит повысить прозрачность ценообразования товара для потребителей как внутри страны, так и в рамках Евразийского экономического союза».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных