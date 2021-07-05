Угольщиков обяжут продавать до 10% реализуемого угля на бирже

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минэнерго разработали проект совместного приказа о введении нормативов продаж угля на бирже. Как сообщил «Ведомостям» представитель ФАС, компании, занимающие доминирующее положение на рынках, должны будут выставлять на биржу до 10% от месячного совокупного объема реализации в России определенных марок углей. Приказ касается энергетического угля, в том числе бурого угля и антрацита: речь идет о марках Б, Д, ДГ, Г, ГЖ, Ж, СС, Т и А. По мнению собеседника «Ведомостей», введение биржевых нормативов для энергетического угля позволит стабилизировать цены и ситуацию на рынке в целом.