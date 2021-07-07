Enel хочет построить четвертый ветропарк в России

«Энел Россия» («дочка» итальянской Enel) подписала 6 июля на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге соглашение о создании в Ростовской области второго ветропарка. Об этом сообщили компания и Агентство инвестиционного развития Ростовской области. Инвестиции в строительство ветроэлектростанции (ВЭС) оцениваются в 10 млрд руб. Параметры парка и сроки строительства в соглашении не указаны.