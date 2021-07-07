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Enel хочет построить четвертый ветропарк в России

Но для этого придется победить в жесткой конкурентной борьбе
Александр Волобуев
Выигрывать конкурсы на строительство ВИЭ становится все сложнее /Максим Стулов / Ведомости

«Энел Россия» («дочка» итальянской Enel) подписала 6 июля на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге соглашение о создании в Ростовской области второго ветропарка. Об этом сообщили компания и Агентство инвестиционного развития Ростовской области. Инвестиции в строительство ветроэлектростанции (ВЭС) оцениваются в 10 млрд руб. Параметры парка и сроки строительства в соглашении не указаны.

За эти деньги, по оценкам замдиректора практики по работе с компаниями сектора энергетики КПМГ в России и СНГ Сергея Роженко, можно построить ветряки примерно на 100–140 МВт.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных