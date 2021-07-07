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Российский агростартап Agro.Club привлек $5 млн от иностранных фондов

Среди инвесторов фонд голландского банка Rabobank
Екатерина Бурлакова
Agro.Club предоставляет два вида услуг: он развивает маркетплейс и предлагает IT-решения для продавцов товаров для сельского хозяйства /facebook.com/agro.club1

Голландский фонд Rabo Frontier Ventures и греческий VentureFriends стали основными участниками раунда инвестиций на $5 млн в российский сельскохозяйственный стартап Agro.Club, сообщили представители сторон. Размер вложений каждой из компаний они не уточнили.

Agro.Club предоставляет два вида услуг. Во-первых, в России он развивает маркетплейс для заключения сделок купли-продажи зерна с возможным последующим сопровождением (оформление сделок, организация логистики и проч.). По данным площадки, к ней сейчас подключено более 17 000 фермеров. Во-вторых, компания предлагает IT-решения для продавцов товаров для сельского хозяйства (семян, средств защиты растений, удобрений) в США и Канаде. При помощи этой системы можно отслеживать движение продукции, делать индивидуальные предложения покупателям, анализировать динамику продаж и на основании этих данных давать им рекомендации о повышении эффективности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных