Российский агростартап Agro.Club привлек $5 млн от иностранных фондов

Agro.Club предоставляет два вида услуг. Во-первых, в России он развивает маркетплейс для заключения сделок купли-продажи зерна с возможным последующим сопровождением (оформление сделок, организация логистики и проч.). По данным площадки, к ней сейчас подключено более 17 000 фермеров. Во-вторых, компания предлагает IT-решения для продавцов товаров для сельского хозяйства (семян, средств защиты растений, удобрений) в США и Канаде. При помощи этой системы можно отслеживать движение продукции, делать индивидуальные предложения покупателям, анализировать динамику продаж и на основании этих данных давать им рекомендации о повышении эффективности.